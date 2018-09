Joey di Friends aveva predetto il nuovo parka di Balenciaga

gqitalia

(Di lunedì 3 settembre 2018) La domanda può sembrare strana, ma nasce spontanea: lo stilista Demna Gvasalia e i suoi collaboratori sono fan sfegatati, ma non dichiarati, di? Ha scatenato una vera e propria ondata di commenti e condivisioni social l’approdo nei negozi online del curioso capospalla proposto daper l’autunno in arrivo: uncomposto da una ricca serie di maglie, felpe, camicie e giacche sovrapposte tra loro, che ha richiamato alla mente dei teledipendenti fan delle serie anni ’90 un celebre episodio di. Protagonista della puntata in questione era infatti lo stralunato, che per rispondere a uno scherzo del suo eterno coinquilino Chandlerdeciso di indossare tutti quanti i capi presenti nel guardaroba dell’amico, uno sopra l’altro, strato dopo strato. L’immagine estrapolata dal telefilm, e accostata al cappotto di ...