Jennifer Lawrence è il volto del nuovo profumo Dior | Joy

Jennifer Lawrence hackerata - foto nuda : arriva la parola fine alla brutta vicenda : 1/11 4-Jennifer-Lawrence. - AFP/LaPresse ...

Jennifer Lawrence hackerata - foto nuda : arriva la parola fine alla brutta vicenda : 1/11 4-Jennifer-Lawrence. - AFP/LaPresse ...

Jennifer Lawrence parla della sua dieta : “Se voglio la pizza - la mangio e basta” : Una di noi The post Jennifer Lawrence parla della sua dieta: “Se voglio la pizza, la mangio e basta” appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Lawrence parla della sua dieta : “Se voglio la pizza - la mangio e basta” : Una di noi The post Jennifer Lawrence parla della sua dieta: “Se voglio la pizza, la mangio e basta” appeared first on News Mtv Italia.

Condannato l’hacker delle foto di nudo di Jennifer Lawrence : (foto: Getty) Il caso risale ormai al settembre 2014: un hacker era riuscito a fare breccia in più di 200 account iCloud, appartenenti soprattutto a celebrità di Hollywood, e ne aveva diffuso il contenuto su vari canali quali 4Chan, Reddit, Twitter e Tumblr. In particolare aveva fatto circolare foto private di attrici come Kirsten Dunst, Kate Upton e soprattutto Jennifer Lawrence: l’attrice premio Oscar si era vista pubblicare senza il suo ...

Jennifer Lawrence : arrestato l'hacker che rubò le foto della diva di Hunger Games : Si chiama George Garofalo l'hacker che nel 2014 rubò e diffuse le foto di Jennifer Lawrence e di altre 240 persone, tra star del cinema e persone poco conosciute. Ora come riporta il The Guardian , la ...

Ruba e pubblica foto di Jennifer Lawrence nuda : condannato a 8 mesi - : Il 26enne è responsabile, insieme ad altri complici, del furto e della pubblicazione di informazioni e scatti intimi di 240 persone, tra cui diverse celebrità. Il ragazzo ha ammesso di essersi finto ...

Jennifer Lawrence vola a Parigi con il nuovo fidanzato : Un'estate in amore The post Jennifer Lawrence vola a Parigi con il nuovo fidanzato appeared first on News Mtv Italia.

Cooke Maroney - il nuovo fidanzato di Jennifer Lawrence : Si vociferava su di loro già da qualche settimana, ma finora Jennifer Lawrence e Cooke Maroney erano stati bravi a proteggere la loro storia d’amore, appena inziata, da sguardi e gossip indiscreti. Non sono però riusciti a sfuggire ai fotografi che li hanno intercettati a Parigi, mano nella mano. Chi è l’uomo che ha fatto perdere la testa alla 27 attrice premio Oscar? Cooke, di professione gallerista d’arte (lavora a New York, ...