Jason Bell | «Così immortalo le dive»

vanityfair

: @PatriziaAngel Siamo in due . Io in realtà potrei partire il 4 notte per tornare a casa il 6 , cosi riesco anche a… - MicolPoppy : @PatriziaAngel Siamo in due . Io in realtà potrei partire il 4 notte per tornare a casa il 6 , cosi riesco anche a… - VittorioPalumbo : RT @bottegamanuzio: Jason Bell #Portraits #Mostra fotografica #4settembre e #5settembre dalle 11.00 alle 19.00 | Fondaco Marcello #Venezia… - monicacesarato : RT @bottegamanuzio: Jason Bell #Portraits #Mostra fotografica #4settembre e #5settembre dalle 11.00 alle 19.00 | Fondaco Marcello #Venezia… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Ci sono set carichi di tensioni. E ci sono quelli dove l’atmosfera è rilassata, il fotografo ti accoglie con una sincera stretta di mano, e gironzolano un paio di cani (uno è di Dakota Johnson: si chiama Zeppelin). «Per me la fotografia è un processo collaborativo», dice, cui Vanity Fair dedica una mostra negli spazi espositivi del Fondaco Marcello di Venezia, il 4 e 5 settembre. 49 anni, londinese, studi a Oxford,è uno dei più importanti ritrattisti in circolazione: alla National Portrait Gallery di Londra molte sue fotografie sono in esposizione permanente. I suoi soggetti spaziano dai divi hollywoodiani (Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson…) alle campagne promozionali per film come Billy Elliot, About a Boy, Love Actually, alla serie di Netflix The Crown. Nel 2013ha fotografato il battesimo del principe George, con la famiglia reale ...