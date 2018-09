Jaeger-LeCoultre celebra il savoir faire dei mestieri del cinema

gqitalia

: @salmakia77 @blackgrrrl Anche lui? Benissimo! Quest'anno Jaeger-LeCoultre regala tante gioie :D Se si ferma a Vene… - lalaferla : @salmakia77 @blackgrrrl Anche lui? Benissimo! Quest'anno Jaeger-LeCoultre regala tante gioie :D Se si ferma a Vene… - queenofthesin : Venezia 75, la notte delle lettere di Jaeger LeCoultre - zazoomnews : Venezia 75 la notte delle lettere di Jaeger LeCoultre - #Venezia #notte #delle #lettere -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Fullscreen01/06 Thom Yorke, Benedict Cumberbatch, Sophie Hunter, Joanne Froggatt e David Cronenberg02/06 Benedict Cumberbatch03/06 L'atmosfera a Palazzo Pisani04/06 Il discorso del CEO diCatherine Renier05/06 La lettura tenuta da Benedict Cumberbatch06/06 l'attore Lee Byung-Hun con un cronografoPolaris in oro rosa Quattordici anni di collaborazione con la Mostra del, 14 anni di eventi esclusivi arne l’arte e le arti ad accompagnare il premioGlory to the Filmmaker Award, quest’anno assegnato a Zhang Yimou. Ma prima, quasi a inaugurare la kermesse una seconda volta, una cena placée per soli 80 invitati, tra cui i nuovi ambassador del brand Benedict Cumberbatch e Lee Byung-Hun, a Palazzo Pisani Moretta. A seguire lo speciale reading Letters Live, nuovo progetto filantropico impegnato a diffondere il piacere ...