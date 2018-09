Italia | Zaniolo come Verratti e Big Mac | convocato senza presenze in Serie A

Italia - Mancini : 'Mai così pochi Italiani in campo. Zaniolo? Più coraggio con i giovani' : Da Coverciano arriva l'allarme del ct azzurro Roberto Mancini : 'Mai così pochi Italiani in campo, è il momento più basso, ma spesso gli Italiani in panchina sono meglio di chi è titolare in certi ...

Italia - i convocati di Mancini : ci sono Pellegri e Zaniolo : sono 31 i convocati del ct azzurro Roberto Mancini per la doppia sfida di Nations League con Polonia e Portogallo: le novità sono cinque, tra queste il giovanissimo centravanti del Monaco Pellegri e ...

Euro U19 - Finlandia-Italia 0-1 : Zaniolo decide il match : Per giocare l'Europeo Under 19 ha scelto il numero 5 e non fa il centravanti, ma la prima vittoria dell'Italia porta la firma di Nicolò Zaniolo. Non fosse partito per la Finlandia, sarebbe in ritiro ...

Europeo Under 19 - Italia ok : decide un gol di Zaniolo : VAASA - Comincia col piede giusto l'avventura dell' Italia Under 19 all'Europeo di categoria. A Vaasa, contro i padroni di casa della Finlandia, gli azzurrini si impongono per 1-0 grazie al gol di ...

Europeo U19 - prima ok per l'Italia : 1-0 alla Finlandia - decide Zaniolo : Da lì, nessun titolo, giusto un paio di finali perse , 2008 e 2016, l'ultimo contro la Francia di Mbappè, oggi Campione del Mondo, . Stavolta decide Zaniolo, azzurri a 3 punti come il Portogallo, ...

Calcio - Europei Under 19 maschili : Italia vincente all’esordio - battuta la Finlandia padrona di casa per 1-0 con gol di Zaniolo : L’Italia esordisce con una vittoria ai Campionati Europei Under 19 in Finlandia, battendo, a Vassa, i padroni di casa col punteggio di 1-0. La rete della vittoria, molto bella peraltro, è stata realizzata da Nicolò Zaniolo al 43° del primo tempo. Di fronte allo Hietalahti Stadion pieno per il 95% dei suoi 6000 posti, gli azzurri si sono così assicurati un buon punto di partenza in vista dell’incontro che li opporrà, giovedì, al ...