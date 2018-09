Inter | Wanda Nara punge a Tiki Taka | “si parla solo della Juventus”

Wanda Nara - la bella Wags ‘esordisce’ a San Siro per Inter-Torino insieme ai figli [GALLERY] : Wanda Nara a San Siro per la prima volta in questo inizio di campionato: la moglie di Icardi presenzia alla partita contro il Torino insieme ai figli Wanda Nara, per la prima volta in questo inizio di campionato, presenzia al match tra Inter e Torino, finito sul risultato di 2-2. La bella Wags a San Siro si è presentata con uno splendido abito Elisabetta Franchi (presente sul e-commerce del marchio, ma non ancora acquistabile on line, vedi ...

Wanda Nara a San Siro non porta bene all’Inter ed al “suo” Icardi [FOTO] : 1/5 Spada/LaPresse ...

Dal sesso con Maradona alla fede nerazzurra di Icardi - Wanda Nara si confessa : 'Mauro ha pianto per l'Inter' : A ' Fuorigioco ', nuovo inserto della ' Gazzetta dello Sport' , Wanda Nara ha confessato: 'mio marito è nerazzurro dentro non ha pianto quando sono nate le bambine, ma lo ha fatto per l'Inter. Quando ...

Dal sesso con Maradona alla fede nerazzurra di Icardi - Wanda Nara si confessa : “Mauro ha pianto per l’Inter” : Wanda Nara nuova protagonista di ‘Tiki Taka’, la moglie di Icardi si confessa in un’intervista in cui parla della sua esperienza in tv Wanda Nara affiancherà presto Pierluigi Pardo in ‘Tiki Taka‘. La moglie di Mauro Icardi riuscirà ad essere imparziale nei confronti del marito e padre delle sue due figlie nel programma di commento delle partite di campionato? La Wags argentina pare sicura a riguardo. A ...

Diretta Atletico Madrid-Inter 0-0 : la sfida del Wanda Metropolitano live : Mauro Icardi, 25 anni, capitano dell'Inter. Getty Images L'Inter chiude il precampionato a Madrid con un assaggio di Champions League niente male: sfida l'Atletico nella sua casa, il Wanda ...

Governance del Parco della Sila - Interrogazione Wanda Ferro - FDI - : ... sollecitando gli organi regionali per quanto di competenza; se il Ministro dell'economia e delle finanze non intenda disporre una immediata ispezione presso il Parco nazionale della Sila al fine di ...

Governance del Parco nazionale della Sila - Wanda Ferro rivolge Interrogazione ai Ministri : ... sollecitando gli organi regionali per quanto di competenza; se il Ministro dell'economia e delle finanze non intenda disporre una immediata ispezione presso il Parco nazionale della Sila al fine di ...

Inter - Icardi e Wanda Nara scatenati in discoteca [VIDEO] : Sono in corso i Mondiali in Russia, non è stato convocato l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, percorso deludente per l’Argentina che è stata già eliminata. Relax dunque per il calciatore argentino che si prepara per l’inizio della nuova stagione con la maglia nerazzurra con l’obiettivo di essere protagonista in campionato e Champions League. Nel frattempo si scatena con la bella moglie Wanda Nara, nelle ...