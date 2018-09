Inter | nessuna indagine della FIFA per il caso Modric

Bologna-Inter - Nainggolan : 'Vincere era un'esigenza. Champions? Nessuna squadra è imbattibile' : Esordio in campionato... con gol! Sabato speciale per Radja Nainggolan, che ha segnato nella sua prima partita ufficiale con l'Inter sbloccando la gara di Bologna. I nerazzurri vincono 3-0 al Dall'Ara,...

Borriello : «San Paolo sicuro - nessuna Interferenza con le gare del Napoli» : L'assessore allo Sport Ciro Borriello ha garantito la sicurezza dell'impianto sportivo dopo i lavori estivi di ristrutturazione. Sabato il via con Napoli-Milan. L'articolo Borriello: «San Paolo sicuro, nessuna interferenza con le gare del Napoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio Ezio Scida - nessuna novità sul riutilizzo dell’Intera struttura per il prossimo campionato dopo l’incontro tra istituzioni comunali e giornalisti : La riunione di questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Crotone, voluta dal Sindaco Ugo Pugliese per incontrare tutti

Ju 52 : dinamica non chiara - nessuna Interferenza esterna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il caso Asso 28 : nessuna violazione del diritto Internazionale : La vicenda del salvataggio condotto dalla Asso 28 provoca uno scontro tra il Governo e L’opposizione di centro-sinistra. Dure le parole di Matteo Orfini nei confronti del ministro Toninelli, definito incapace. Secondo Orfini è stato commesso un atto illegale per il quale il governo italiano potrebbe essere condannato. Le dichiarazioni del deputato PD sono giunte dal presidio organizzato Piazza San Silvestro a Roma per dire no al razzismo. ...

Inter - il punto sulla situazione infortunati : nessuna paura per Dalbert : L'Inter ha già iniziato la stagione 2018-2019 con le prime amichevoli stagionali. Una serie di partite che hanno messo in mostra i punti forti della rosa nerazzurri, come ad esempio le prestazioni di Lautaro Martinez, ma anche qualche lacuna difensiva, dovuta probabilmente al troppo carico di lavoro in fase di preparazione. Massima attenzione dunque anche alla condizione fisica dei calciatori, cercando di evitare al contempo che qualche pedina ...

Infortunio Dalbert/ Ultime notizie condizioni - nessuna frattura per il brasiliano dell'Inter : oggi nuovi esami : Infortunio Dalbert: Ultime notizie condizioni sul difensore dell'Inter. nessuna frattura per il brasiliano, ma sono previsti per oggi nuovi esami a Milano. (Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Ministro Savona indagato per usura bancaria/ Ultime notizie Unicredit : 'nessuna competenza su tassi Interesse' : Unicredit, Ministro Paolo Savona indagato per usura bancaria: Ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. "Solo un atto dovuto'.

Trump e Putin : “Basta clima da guerra fredda. Sul voto Usa nessuna Interferenza russa” : Trump e Putin: “Basta clima da guerra fredda. Sul voto Usa nessuna interferenza russa” Si è svolto a Helsinki il primo incontro fra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. “Lasciamoci alle spalle questo clima da guerra fredda, bisogna affrontare le sfide comuni, come il terrorismo e i problemi economici e ambientali”, […] L'articolo Trump e Putin: “Basta clima da guerra fredda. Sul voto Usa nessuna ...

Trump e Putin : “Basta clima da guerra fredda. Sul voto Usa nessuna Interferenza russa” : Si è svolto a Helsinki il primo incontro fra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. "Lasciamoci alle spalle questo clima da guerra fredda, bisogna affrontare le sfide comuni, come il terrorismo e i problemi economici e ambientali", dice Putin. Entrambi negano le interferenze russe sul voto Usa.Continua a leggere

Trump : "Nuova via per la pace" Putin : "Stop a Guerra Fredda" Russiagate - nessuna Interferenza : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Trump : "Nuova via per la pace" Putin : "Stop a Guerra Fredda" Russiagate - nessuna Interferenza : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Lautaro Martinez si presenta all'Inter : 'Nessuna pressione nell'indossare la numero 10' : Lautaro Martinez è arrivato all'Inter con le migliori prospettive possibili. Manca poco all'inizio della nuova stagione nerazzurra, ma il calciatore ha già fatto parlare di se dal ritiro di Appiano Gentile. Sono stati diversi i tifosi che hanno notato la voglia del calciatore di mettere in mostra le proprie doti balistiche già dai primi calci nelle partitelle in famiglia. Lautaro Martinez, insieme a Radja Nainggolan è l'uomo di maggiore spicco ...

Salvini : “Porti chiusi anche alle navi delle missioni Internazionali”. La Difesa : “Non ha nessuna competenza” : Nonostante i rimpatri della Guardia costiera libica, i porti italiani “chiusi”, le ong ridotte all’impotenza, dalla Libia i migranti continuano a partire, soprattutto nei fine settimana. L’arrivo del pattugliatore irlandese Samuel Beckett, ieri sera nel porto di Messina, con a bordo 106 persone, quasi tutte del Sud Sudan, ne è una prova. I migranti...