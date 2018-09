Inter | il riscatto di Candreva | probabile inclusione in lista Champions

Calcio Serie A - riscatto Inter : Bologna travolto 3-0 - in gol Nainggolan : L'Inter si impone per 3-0 in casa del Bologna nel primo dei due anticipi della terza giornata di Serie A. Le reti di Nainggolan al 67', Perisic all'82' e Perisic all'85'.

LIVE Inter-Torino in DIRETTA : spettacolo a San Siro - i nerazzurri cercano il riscatto in Serie A : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Torino, valevole per la seconda giornata del campionato italiano di calcio 2018/19. A San Siro, alle ore 20.30, saranno in campo due squadre che vogliono immediatamente rifarsi dopo un esordio poco fortunato. I padroni di casa hanno la necessità di mettersi alle spalle il brutto ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo per ribadire le proprie credenziali nella corso verso lo Scudetto. I granata, invece, beffati ...

L'Inter di Spalletti è già chiamata al riscatto : SPAL-PARMA (domenica ore 18, arbitro Orsato di Schio) Seconda partita e secondo derby per la Spal. In estate la squadra è stata cambiata con criterio, l'impressione – dopo il debutto vincente di Bologna – è che possa progressivamente trovare un posto fisso in serie A, come capitato al Sassuolo. Non

Inter - arriva il riscatto di Murillo : incassati 12 milioni di euro : Ieri si è chiusa la sessione estiva di Calciomercato in Italia. Tra le protagoniste assolute c'è stata sicuramente l'Inter, che ha messo a segno ben sette acquisti che hanno allungato la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Sono arrivati Vrsaljko, Asamoah e De Vrij a rinforzare il reparto arretrato, mentre in mezzo al campo l'unico grande rinforzo è stato quello di Radja Nainggolan, arrivato dalla Roma per ventiquattro milioni di ...

Inter - è fatta per Vrsaljko : prestito oneroso con diritto di riscatto : Il terzino croato Sime Vrsaljko è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. Viene dunque ricoperto nel migliore dei modi uno dei quei ruoli per cui Luciano Spalletti richiedeva innesti di qualita', dopo che l'Inter a giugno non aveva riscattato Joao Cancelo dal Valencia il portoghese poi è stato acquistato dalla Juventus. A nulla sono servite le dichiarazioni di Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid che ha provato a 'depistare' la ...

Vrsaljko all'Inter : accordo con l'Atletico Madrid/ Ultime notizie - prestito con diritto di riscatto : le cifre : Sime Vrsaljko all'Inter, chiusura con l'Atletico Madrid nelle prossime ore: parti vicine alla fumata bianca, visite mediche già in programma per martedì?(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:44:00 GMT)

Inter - trovato l'accordo con l'Atletico per Vrsaljko : prestito con diritto di riscatto - operazione da 24 milioni : L'Inter piazza il colpo Sime Vrsaljko. L'ormai ex terzino destro dell'Atletico Madrid sarà infatti un nuovo giocatore nerazzurro. Decisivo il blitz nelle ultime ore del club nerazzurro che ha trovato ...

Inter - ufficiale l'acquisto di Politano : prestito con diritto di riscatto : Tutte le formalità sono state eseguite, l'annuncio ufficiale non si è fatto attendere: Matteo Politano è un nuovo giocatore dell'Inter. La trattativa, che ha avuto l'accelerata decisiva negli scorsi ...

Salcedo all'Inter / Calciomercato : Preziosi si assicura un diritto di controriscatto : Salcedo all'Inter, colpo in prospettiva per il Biscione: Calciomercato, accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:01:00 GMT)

Politano all'Inter/ Prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani : la trattativa accelera : Politano all'Inter, Prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani, Merola e Zappa: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Inter - sprint per Politano : prestito con diritto di riscatto a 25 milioni : La missione di rinforzare tutti i reparti è quasi compiuta. L'Inter ha bisogno soltanto di uno o due esterni offensivi per completare definitivamente le operazioni in entrata. E la dirigenza ...