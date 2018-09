Inter | Icardi e Lautaro Martinez in Argentina

Inter - ansia infortuni : Icardi e Lautaro vanno lo stesso in Nazionale - Nainggolan di nuovo ko : Gli attaccanti fuori con il Bologna raggiungeranno comunque l'Argentina. Il belga di nuovo con problemi alla coscia

Inter - stop Icardi e ansia Lautaro : i due lo stesso in Nazionale per le verifiche : C'è il quadricipite che fa i capricci, l'altro argentino affaticato, il gol che arriva quando meno te lo aspetti. E una lista Champions che si compone. Di sicuro dentro ci saranno Mauro Icardi e ...

Inter - non solo Icardi si ferma di nuovo Nainggolan. In 4 in infermeria : L'Inter vince, stavolta convince e si toglie dalle spalle quel macigno che si è portata dietro nelle prime due giornate di campionato. La vittoria per 3-0 ottenuta contro il Bologna è un toccasana anche per il proseguo del lavoro ad Appiano Gentile di Luciano Spalletti che vivrà con maggior serenità la sosta per le nazionali.--SI ferma NAINGGOLAN - La notizia più positiva del sabato nerazzurro è stata sicuramente la prima gioia con la nuova ...

Bologna-Inter 0-3 senza Icardi : ci pensa Nainggolan e Spalletti respira : Bologna-Inter 0-3. Un tempo per soffrire, il primo. Un altro per gioire. Radja Nainggolan al 22' st s'inventa uno splendido gol che trascina l'Inter fuori dal cattivi pensieri di questo avvio di campionato. Il gol di Radja libera la squadra da ogni impaccio: così Candreva (37') e Perisic (39') confezionano il 3-0 col quale l'Inter liquida il Bologna. Un Bologna che ha badato solo a difendersi, pur sfiorando due volte il gol.

Inter - infortunio Icardi : tutti i dettagli : Mauro Icardi alle prese con qualche problema di carattere fisico, il calciatore dell’Inter out nell’anticipo col Bologna Mauro Icardi non è andato neanche in panchina in quel di Bologna, dove la sua Inter sta giocando contro la squadra di Pippo Inzaghi. Il centravanti argentino è stato tenuto a riposo a causa di un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore, non meglio specificato dal club nerazzurro. Anche ...

Inter - problemi muscolari per Icardi e Martinez : in panchina con il Bologna : Colpo di scena nel riscaldamento dell'Inter prima dell'importante partita in casa del Bologna. Mauro Icardi ha accusato un leggero risentimento muscolare e non sarà in campo dal primo minuto: va in ...

Bologna-Inter La Diretta dalle 18 Debutto di Nainggolan - Icardi fuori : c'è Keita : L'inizio di campionato non è stato certo quello atteso dai tifosi dell'Inter, che sognavano sin da subito di essere protagonisti nelle zone alte. Un solo punto invece conquistato nelle prime due gare ...

Infortunio Icardi - l’attaccante dell’Inter out contro il Bologna! : Infortunio Icardi – Si avvicina l’inizio del primo match del sabato del campionato di Serie A, terzo turno che regala spettacolo. In campo Bologna ed Inter, inizio difficile per la squadra di Fillippo Inzaghi, partenza da dimenticare anche per i nerazzurri. Nel frattempo grossa tegola per Luciano Spalletti, nell’11 titolare non figura l’attaccante Mauro Icardi, l’argentino out a causa di un Infortunio, ...

Inter - il vasto mondo dietro Icardi : Spalletti naviga nella terra di mezzo alla ricerca di una soluzione : Alle spalle di Mauro Icardi si muove un mondo, una vasta serie di soluzioni che impone a Spalletti scelte drastiche ed esclusioni eccellenti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Nel tennis sarebbe la terra di nessuno, nel calcio potremmo chiamarla la terra di mezzo, senza che nessuno ci colga riferimenti particolare. È lì che l'Inter ha deciso cambiare marcia per far ...

Inter - Lautaro Martinez incorona Icardi : "Mauro è un capitano eccezionale" : Lautaro Martinez , neo attaccante dell'Inter, ha fatto vedere grandi cose durante il precampionato nerazzurro con giocate di alto livello e reti di ottima fattura. Il classe '97 ha le spalle grosse e ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Icardi è sempre presente e aiuta tutti : come capitano merita 10' : El Toro ha raccontato i suoi primi mesi in nerazzurro a Fox Sport Argentina. SU ICARDI - ' come capitano merita dieci punti. Ogni volta che sorge un problema o che qualcosa può essere sistemata da ...

Inter - anomalia Icardi. Spalletti fonda la nuova repubblica : Un'anomalia per il bomber argentino che, come spiega la Gazzetta dello Sport, solo nel 2015-16 aveva avuto un avvio simile. Spalletti chiede all'ex blucerchiato un lavoro diverso, potrebbe essere la ...