Inter | ecco la lista Champions | esclusioni eccellenti NOMI e FOTO ...

Serie A/ L'Inter "condanna" Inzaghi - CR7 ancora a secco : faccia giocare Dybala... : Il commento di ALFREDO MARIOTTI alla terza giornata della Serie A: i temi del turno con la vittoria del Milan sulla Roma, il primo successo delL'Inter e la Juventus a punteggio pieno(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Torino-Spal Interrotta - ecco il motivo : Torino-Spal interrotta – Si sta giocando la terza giornata del campionato di Serie A, un turno che ha già regalato grosse emozioni e colpi di scena, hanno preso il via da pochi minuti le gare che chiudono la giornata. E’ stata interrotta la partita tra Torino e Spal, tanta pioggia caduta in queste ore a Torino ed anche durante la partita, per il momento il terreno di gioco è impraticabile, partita interrotta. LEGGI TUTTE LE ...

Inter - la rivincita di Candreva : dopo rumors e panchine - ecco l'esordio con gol : A trovare il gol nell'ultima stagione furono Gabigol al Dall'Ara e Karamoh a San Siro, uniche firme nerazzurre della loro Serie A. Chi ha riassaporato la rete proprio contro il Bologna è stato Antonio ...

Ecco la sexy inviata dell’Inter per la Champions League [NOME e FOTO] : 1/5 ...

Bologna-Inter 0-3 - Nainggolan rilancia in nerazzurri. Parma-Juve 1-2 : CR7 a secco - garanzia Mandzukic : Parma-Juve- L’Inter supera 3-0 il Bologna e porta a casa la prima vittoria in campionato. Decidono i gol di Nainggolan, Candreva e Peris. L’ex Roma, autore di un’ottima partita, sigla il primo gol alla prima presenza. Una pedina fondamentale, una pedina cruciale nel 4-2-3-1 costruito da Spalletti. Assente Icardi per un problema nel riscaldamento, solo […] L'articolo Bologna-Inter 0-3, Nainggolan rilancia in nerazzurri. ...

Bologna-Inter streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Bologna-Inter streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Bologna e Inter, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Bologna e Inter in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Champions League : ecco le avversarie di Inter - Napoli - Juventus : ecco il quadro dei gironi di Champions League determinato dal sorteggio di oggi svoltosi a Montecarlo. L’urna è stata amara

Sorteggi Champions League LIVE - attesa finita : ecco i gironi di Juve - Inter - Roma e Napoli : Sorteggi Champions League LIVE – La Champions League sta per entrare nella fase decisiva, è il momento dei Sorteggi, Interessate quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Inter e Napoli. Nella serata di ieri sono state decise le ultime squadre qualificate alla fase a gironi adesso le 32 migliori squadre sono pronte a conoscere gli avversari verso la strada al trionfo. Le fasce sono quattro e le squadre sono state ripartite secondo il ...

Crollo chiesa a Roma : ecco quali tesori nasconde all'Interno San Giuseppe dei Falegnami : Il tetto della chiesa San Giuseppe dei Falegnami a Roma è crollato all'improvviso: per fortuna nell'edificio situato nel Foro Romano, sopra il Carcere Mamertino, non c'erano persone, dato che è chiuso al pubblico da tempo per problemi di stabilità, aperto sporadicamente solo per matrimoni. Ma quali tesori custodisce la struttura e qual è la sua storia? Situata a due passi dal Campidoglio, fu completata nel 1663 da ...

Inter - Yann Karamoh ha scelto il Saint Etienne : torna in Ligue 1 in prestito secco : Yann Karamoh a un passo dall'addio all'Inter. L'esterno francese di origine ivoriana, arrivato solo un anno fa dal Caen, ha detto sì al Saint Etienne. Yann piaceva anche a Schalke e Spartak Mosca: ...

Grande Fratello 15 : la storia tra Filippo e Lucia va a gonfie vele. Ecco la loro Intervista… : La coppia è nata all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello A dispetto di malelingue e scettici, la storia d’amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando del Grande Fratello 15 procede a gonfie vele. Infatti, la coppia ha di recente festeggiato i primi 4 mesi d’amore – si è concessa un viaggio in India – e pare pensare a importanti progetti per il futuro. Lo hanno detto i diretti interessati in ...

Thomas Bocchimpani / Su Internet è boom di ricerche - ecco perchè... (Battiti Live) : Thomas Bocchimpani, su internet è incredibile il boom di ricerche ecco il motivo che ha spinto il pubblico a muoversi sul giovane artista. L'incontro con Red Canzian (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:28:00 GMT)

Champions League al via : ecco quanto guadagnano Juventus - Napoli - Roma e Inter : Il nuovo format garantisce 4 italiane nei gironi e incassi record. Una stagione da 40 milioni anche perdendo sempre, ma sognando Madrid,

Grottammare - fiamme nella notte a Montesecco. Intervengono i pompieri : Grottammare E' terminato poco prima della mezzanotte l'intervento dei vigili del fuoco chiamati ad operare nell'area di Montesecco, a Grottammare, per un incendio che ha avvolto della vegetazione. Le ...