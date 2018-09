Insorgenza precoce dell’allergia ai pollini | scoperta la causa | premiato ricercatore

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 settembre 2018) Grazie ad uno studio suiallergenici Franco Ruggiero, dottorando del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, è statoper il miglior articolo di ricerca del 2018 dall’International Association for Aerobiology (IAA). Il riconoscimento gli sarà consegnato con una cerimonia formale nel corso dell’11° Congresso Internazionale in Aerobiologia che si svolgerà a Parma dal 3 al 7 settembre. Franco Ruggiero, dottorando del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa La ricerca di Franco Ruggiero, realizzata in collaborazione con il professore Gianni Bedini dell’Ateneo pisano, ha rivelato alcuni meccanismi che sono alla base dell’, anche stagionalmente, delle allergie ai. L’indagine si è concentrata sui cipressi, che insieme ai ginepri e tassi, sono fra i principali responsabili di riniti ed attacchi di asma allergica in tutto il mondo. Il ...