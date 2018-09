Infermiera salva la vita a un bimbo | 28 anni dopo sono colleghi euro nello stesso ospedale

Infermiera salva bimbo nato prematuro - 28 anni dopo lo ritrova collega in ospedale : La commovente storia di Vilma Wong e Brandon Semi nato re che a distanza di 28 ani da loro primo incontro come Infermiera e paziente in fasce, si sono incontrati di nuovo nello stesso ospedale come colleghi.Continua a leggere

“Orgoglioso di te”. Laura - l’Infermiera-eroe che ha salvato Mohammed con un gesto da brividi. Cosa ha fatto : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. È accaduto sabato pomeriggio fra i bagnanti sull’arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando cinque feriti. Tre sono i ricoverati al Vito Fazzi di Lecce . In rianimazione si trova il 13enne senegalese: è arrivato in ospedale privo di coscienza dopo le manovre di soccorso avanzato compiute sulla spiaggia ed è intubato. Nello stesso ...