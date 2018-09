“Inconcepibile” Ferragnez | ecco quanto è costato il matrimonio L’assurda cifra

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 settembre 2018) Si sono sposati sabato primo settembre a Noto e negli ultimi giorni non si parla d’altro. Ildi Chiara Ferragni e Fedez ha catalizzato tutta l’attenzione. Specialmente l’abito di Chiara, firmato Dior e disegnato per lei da Maria Grazia Chiuri. I festeggiamenti sono iniziati dal venerdì sera e sono continuati anche la domenica. I due non hanno badato a spese: tra fiori, fuochi d’artificio, gadget, la ruota panoramica, la giostra, hanno voluto far centro nel cuore degli ospiti. Ma facciamo due conti.ilitaliano dell’anno? Come riporta Grazia.it, latotale spesa da Chiara Ferragni e Fedez per il giorno del sì è top secret. Ma lastimata da Repubblica è da capogiro: 20 milioni di euro. Il calcolo è stato fatto così: ogni post sponsorizzato della fashion blogger vale 11 mila euro. Ogni post su Instagram pubblicato dalla Blondesalad ...