Inchiesta su Salvini | cade l’ipotesi di arresto illegale dei 177 migranti

Matteo Salvini e l’Inchiesta sulla Lega : “quel nome non si tocca” : Il vice Premier Matteo Salvini agguerrito più che mai sull’inchiesta relativa al blocco dei fondi della Lega e sulla proposta di qualche esponente di spicco del suo partito di cambiare nome alla Lega. Per Salvini la proposta è assolutamente inaccettabile. In tal senso dichiara: “Il nome della Lega non si tocca”. Matteo Salvini ribadisce la sua ferma volontà di non cambiare nome alla Lega, nonostante si paventi il blocco dei ...

Matteo Salvini : da 'indagatemi pure' all'Inchiesta 'frutto di una magistratura ideologica' : Nella tarda serata di ieri il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha condiviso sui social un articolo di La nuova Bussola Quotidiana. Il testo, che ha per titolo ''Salvini indagato, frutto di una magistratura ideologica'', riporta l'opinione del magistrato Alfredo Mantovano in merito all'inchiesta che ha travolto il leader della Lega. ''Un'intervista da leggere e rileggere'' ha commentato il vicepremier, che pare quindi aver gradito ...

Migranti : Inchiesta Diciotti - in 50 pagine l'atto di accusa a Salvini : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - Sono contenute in circa 50 pagina di relazione le accuse al vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e al suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Diciotti per sequestro di persona, sequestro di persona a scopo d

Diciotti - l’Inchiesta su Matteo Salvini trasmessa al tribunale dei ministri : Finisce al tribunale dei ministri l’inchiesta su Matteo Salvini. Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha appena inviato ai colleghi di Palermo il fascicolo contenente gli atti dell’inchiesta a carico del vicepremier indagato per abuso d’ufficio, arresto illegale, sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio nell’ambito dell’inchiesta sulla nave Diciotti della Guardia costiera. Con Salvini è indagato ...

Salvini : “Ogni giorno mi alzo e mi chiedo che Inchiesta ci sarà su di me e corro come la gazzella del proverbio…” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini cita un proverbio africano per parlare delle inchieste che lo riguardano: “Ogni mattina mi alzo e mi chiedo quale nuova inchiesta c’è su di me, quale nuovo insulto e corro come la gazzella, tiro dritto, tanto non mi prendono” L'articolo Salvini: “Ogni giorno mi alzo e mi chiedo che inchiesta ci sarà su di me e corro come la gazzella del proverbio…” proviene da Il ...

Inchiesta Diciotti - si aggrava la posizione di Salvini : Si aggrava la posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell'ambito dell'Inchiesta sulla nave 'Diciotti' della Guardia costiera. Oltre ...

Salvini indagato - Becchi incenerisce il pm che accusa il ministro : 'Perché l'Inchiesta non sta in piedi' : Nessuno dei tre reati contestati dal pubblico ministero di Agrigento, Luigi Patronaggio, al vicepremier Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti ha fondamento giuridico. Sequestro di persona, ...

Di Maio : 'Salvini vada avanti - ma Inchiesta atto dovuto : rispetto per i magistrati' : Le mille contraddizioni del M5S. Il caso Diciotti non è indolore [VIDEO]per i vertici pentastellati e Luigi Di Maio, come sempre, cerca di salvare 'capra e cavoli'. A chi gli chiedeva, in base al codice etico del Movimento, se fosse il caso di chiedere le dimissioni di Matteo Salvini dopo l'iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Agrigento indagine che, comunque, è competenza del tribunale dei ministri, Di Maio ha ...

Salvini : 'L'Inchiesta è un boomerang. Pronti alla riforma della giustizia' : 'Per esempio - sostiene - un giudice che si toglie la toga e fa politica non può tornare a fare quello che faceva prima'. Torna l'idea di riformare la giustizia anche se la Lega, alleata di FI, ha ...