Incendio devasta il Museo Nazionale di Rio de Janeiro | persi reperti antichissimi

: Incendio devasta il Museo Nazionale di Rio. Ospita oltre 20 milioni di reperti dell’epoca imperiale… - LaStampa : Incendio devasta il Museo Nazionale di Rio. Ospita oltre 20 milioni di reperti dell’epoca imperiale… - repubblica : Incendio devasta Museo Nazionale di Rio. Nelle sue sale il cranio di Luzia [news aggiornata alle 05:51] - RaiNews : Rio de Janeiro, incendio devasta il museo nazionale ? -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Un enormehato lo storicodi Rio de, uno dei più antichi del Brasile. L'edificio è stato inghiottito rapidamente dalle fiamme mentre i vigili del fuoco combattevano invano per controllare il rogo."Questo è un giorno tragico per il Brasile", ha dichiarato il presidente Michel Temer. "Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza sono andati perduti, la perdita della collezione delè incalcolabile".La collezione comprendeva opere d'arte erisalenti all'epoca greco-romana e dell'antico Egitto, nonché il più antico fossile umano trovato all'interno dei confini brasiliani, noto come 'Luzia'. Ilospitava anche lo scheletro di un dinosauro trovato nella regione del Minas Gerais insieme al più grande meteorite scoperto in Brasile, che era chiamato 'Bendego' e pesava 5,3 ...