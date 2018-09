In Italia arriva il pellet che non abbatte gli alberi

“Gli scellerati” - dopo 60 anni arriva in Italia un piccolo - perfetto romanzo di Frédéric Dard : Pubblicato in Francia nel 1959, arriva per la prima volta nel nostro Paese "Gli scellerati", romanzo del maestro del noir francese, Frédéric Dard, l'inventore del commissario San Antonio. Nel triangolo tra la giovane Louise e la coppia di americani Thelma e Jess, una storia di ordinaria scelleratezza umana, sullo sfondo di un plumbeo sobborgo parigino.Continua a leggere

A Torino arrivano le sex doll - cosa ne pensano gli Italiani : Non si scandalizzano, ma nemmeno appaiono così interessati a provare l’esperienza. Questo, secondo un sondaggio realizzato da YouGov per Wired, il sentimento degli italiani rispetto alle sex doll. Tema più che attuale dato che il 3 settembre apre a Torino la prima sede in Italia di Lumidolls, casa di appuntamenti in cui i clienti possono intrattenersi con queste bambole erotiche. I numeri raccolti da YouGov dicono che appena un italiano su ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Non prendiamo piloti che sono dei maggiordomi” : Una sconfitta pesante quella della Ferrari nel GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa, dopo aver monopolizzato la prima fila, si sarebbe aspettata ben altro esito al termine della gara: il trionfo di Lewis Hamilton ed il terzo posto di Valtteri Bottas non sono certo mitigati dal secondo posto di un coraggioso e determinato Kimi Raikkonen, piegato da un problema ad una gomma, ...

Il taser arriva in Italia : sperimentazione in 12 città. Sicurezza - stretta sugli sgomberi degli abusivi : Da mercoledì prossimo, da Milano a Catania e in altre dieci città, alcuni agenti delle forze dell'ordine gireranno anche con una pistola elettrica nella fondina, il taser . Dopo qualche mese di ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...

Watch - la tv di Facebook arriva in Italia : Ad un anno dal lancio negli Usa, il servizio video raggiunge tutto il mondo. Ma da noi, a differenza di molti altri Paesi europei, chi produce video non avrà accesso al sistema di distribuzione degli introiti pubblicitari. Almeno per ora

Facebook Watch si estende oltre i confini statunitensi. E arriva anche in Italia : Le potenzialità dello streaming on-demand per la fruizione di contenuti video originali sono state ampiamente dimostrate negli ultimi anni da colossi del calibro di Netflix e Amazon, che hanno dato vita ad un catalogo di contenuti di qualità che sfruttano non più solo la tv, ma ogni genere di piattaforma compresi smartphone e tablet per consentire al pubblico di accedere in qualsiasi momento al programma o serie preferita. In linea con la ...

Meteo - addio estate : sull’Italia arrivano nuvole e pioggia - crolla la temperatura : Una pesante perturbazione da giovedì interesserà il nord dell'Italia portando piogge e temporali anche intensi che via via si diffonderanno anche al centro. Preludio di un weekend fatto di piogge continue che non daranno tregua alle regioni centro settentrionali con un deciso calo termico.Continua a leggere

Arriva anche in Italia la tv “social” di Facebook : A metà tra Youtube e le Instagram Stories, Arriva anche in Italia Facebook Watch, un canale web personale ‘privilegiato’ per vedere i video, i programmi preferiti e allo stesso tempo interagire con gli amici. “Abbiamo lanciato Watch negli Stati Uniti un anno fa per offrire alle persone un posto su Facebook in cui trovare i loro programmi e creator di video più amati e per avviare conversazioni in merito con amici, altri fan e ...

LETTURE/ Chi ha cominciato la guerra civile che parte dagli Usa e arriva all'Italia? : "Ogni guerra è una guerra civile" aveva scritto Pavese nel '47. Aveva ragione: oggi se ne combatte un'altra, più nascosta e più subdola. PAOLO VALESIO(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Roberto Roversi, la sinistra è una prigione ma si può uscire, di P. ValesioLETTURE/ Simone Weil e il "grosso animale": come limitare il male in politica?, di P. Valesio

La Facebook tv diventa globale : arriva anche in Italia Watch : diventa sempre più globale la sfida ai contenuti televisivi tradizionali, già assaltati da YouTube, Amazon e Netflix. arriva in tutto il mondo e anche in Italia, Facebook Watch, il servizio del social network lanciato un anno fa solo negli Stati Uniti. È in streaming e offre programmi di sport, notizie ma anche serie originali come Skam e Sorry For Your Loss, al pari dei concorrenti. Ma con tutto il peso di due miliardi di ...

Facebook Watch disponibile in tutto il mondo - tranne in Italia/ Arriva il nuovo servizio video di Zuckerberg : Facebook Watch disponibile in tutto il mondo, tranne in Italia. Arriva il nuovo servizio video di Mark Zuckerberg, che promette di fare concorrenza a Youtube(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:03:00 GMT)

Arriva anche in Italia la tv di Facebook : Sfida a Youtube, Amazon e Netflix. Il servizio di streaming offre programmi di sport e notizie ma anche serie originali

Facebook Watch - la "tv" social e interattiva di Facebook arriva in Italia e in tutto il mondo : Facebook Watch è pronta per il lancio globale.La Tv di Facebook sarà disponibile in tutto il mondo, Italia compresa, a un anno dal suo debutto americano nell'Agosto del 2017.prosegui la letturaFacebook Watch, la "tv" social e interattiva di Facebook arriva in Italia e in tutto il mondo pubblicato su TVBlog.it 29 agosto 2018 18:01.