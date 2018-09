Ilva | relazione ministero dell’Ambiente a Di Maio | parchi coperti nel 2019 e stesse

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) L’anticipo dei lavori di copertura deiminerari, da terminare non più nel 2020 ma all’inizio dell’estate dell’anno prossimo. E poi la garanzia che all’aumento della produzione non corrispondano maggiori emissioni inquinanti. È attorno a questi due punti che si è concentrata ladeldell’Ambiente arrivato sul tavolo di Luigi Di“completo al 95 per cento”, come spiegato dal titolare Sergio Costa. Un passo in avanti importante, probabilmente decisivo sotto il profilo ambientale, per chiudere positivamente con AmInvestco, che ha dimostrato “ampie aperture”, apprende Ilfattoquotidiano.it da fonti vicine al dossier. Attorno a due questioni, soprattutto. La prima – quella a più alto impatto sostanziale e comunicativo – riguarda un ulteriore anticipo nel termine del lavori di copertura ...