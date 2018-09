Ilva | Di Maio | Settimana decisiva

Ilva - relazione ministero dell’Ambiente a Di Maio : parchi coperti nel 2019 e stesse emissioni anche con maggiore produzione : L’anticipo dei lavori di copertura dei parchi minerari, da terminare non più nel 2020 ma all’inizio dell’estate dell’anno prossimo. E poi la garanzia che all’aumento della produzione non corrispondano maggiori emissioni inquinanti. È attorno a questi due punti che si è concentrata la relazione del ministero dell’Ambiente arrivato sul tavolo di Luigi Di Maio “completo al 95 per cento”, come spiegato ...

Ilva - a Taranto riflettori puntati sull'incontro fra Di Maio e sindacati. Landini : "Governo al bivio" : L'appuntamento è per il 5 settembre. I sindacati minacciano di far scattare la mobilitazione generale, già programmata per l'11, con scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio sotto la sede del Mise

Ilva - i sindacati contro Di Maio : “Stanno per finire i soldi e non abbiamo risposte. Convochiamo sciopero per l’11 settembre” : I sindacati protestano contro il governo per la questione Ilva e convocano uno sciopero per l'11 settembre: "Attendiamo dal 6 agosto le risorse finanziarie sono ormai quasi esaurite e il 15 scade l'amministrazione straordinaria. Siamo ancora in attesa di notizie per la ripresa del negoziato e la valutazione di legittimità da parte del ministero della gara per l'aggiudicazione del gruppo Ilva. Ricordiamo che le risorse finanziarie sono ormai ...

