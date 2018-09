huffingtonpost

: HuffPost: Il WSJ: 'La politica italiana tiene gli investitori globali sulle spine'. Spread a 290… - MPenikas : HuffPost: Il WSJ: 'La politica italiana tiene gli investitori globali sulle spine'. Spread a 290… - planetpaul65 : RT @HuffPostItalia: Il WSJ: 'La politica italiana tiene gli investitori globali sulle spine'. Spread a 290 - HuffPostItalia : Il WSJ: 'La politica italiana tiene gli investitori globali sulle spine'. Spread a 290 -

(Di lunedì 3 settembre 2018) "Lagli": è il titolo di un articolo del Wall Street Journal, secondo cui "glitemono che il governo italiano possa annunciare una legge di bilancio questo autunno che metta il debito del Paese in una direzione insostenibile e amplifichi le tensioni con Bruxelles".Il quotidiano ricorda che il gap tra il debito italiano e tedesco ha raggiunto in agosto il livello massimo negli ultimi cinque anni, secondo Tradeweb, e che gli interessi sui bond italiani a 10 anni sono saliti sopra il 3% ai loro livelli più alti dal 2014. "In un Paese che si prevede cresca dell'1,2% quest'anno - prosegue - le promesse fatte nell'accordo della nuova coalizione di governo, inclusa la flat tax, il reddito di cittadinanza e le riforma pensionistica, aggiungono ulteriori spese tra il 4,5% e il 7% del Pil, secondo le stime di Ubs". ...