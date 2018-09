Il talento di Mr Oliver e la sua eterna passione per l’Italia

vanityfair

(Di lunedì 3 settembre 2018) Supplì «al telefono» con mozzarella filante. Carpaccio di tonno alla barese con capperi, origano e peperoncino. Carciofi alla siciliana con limone, miele, timo e pistacchi. Insalata piemontese con cipolle arrostite, nocciole e condimento al barolo. Calamari farciti all’eoliana come comanda nonna Franchina. Poi fiorentina e coniglio in agrodolce, verdure, insalate. E i dolci: bonèt e cantucci con il vin santo. C’è tuttasu questa tavola imbandita a Villa Petrolo, tra le colline aretine: lo chef Jamieha scelto la tenuta toscana dell’amico Luca Sanjust per presentare alla stampa internazionale il suo ultimo libro Viva! con un banchetto da 17 portate, solo un assaggio delle circa 150 ricette pubblicate tra facili e laboriose, per tutti i giorni e per il weekend. Al di là di qualunque dote culinaria, senz’altro importante, Jamie è soprattutto un appassionato ...