Il sogno infranto di Danès | a 24 anni bruciata dai trafficanti in un campo di prigionia

(Di lunedì 3 settembre 2018) Il suo corpo è segnato per sempre dalle torture dellaa Bani Walid in Libia, ad appena 150 chilometri da Tripoli.ha 24, è originaria della Costa d’Avorio, il suodi cambiare vita si èin una cella… (Il servizio di Antonio Condorelli per L’aria che tira La7) L'articolo Ildi, a 24daiin undiin Libia proviene da Il Fatto Quotidiano.