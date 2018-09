Il piano di pace Usa per il Medio Oriente | “Palestinesi confederati con la Giordania” 

Abu Mazen svela il piano di pace Usa : una confederazione fra palestinesi e Giordania : Il presidente palestinese Abu Mazen ha rivelato in un incontro con attivisti di PeaceNow e deputati israeliani il punto centrale del piano di pace dell’Amministrazione Trump per il Medio Oriente. “Ho incontrato Jared Kushner e Jason Greenblatt e mi hanno proposto una confederazione con la Giordania – ha detto -. Ho risposto che volevo una confedera...

Le note del pianoforte di Aeham Ahmad come messaggio di pace e libertà : ... come sono altrettanto note quelle che lo vedono accanto ai bambini in esilio ed in decine di concerti effettuati in tutto il mondo. Una lunga storia narrata nel libro 'Il pianista di Yarmouk'. Il ...