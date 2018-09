Il Pd insiste ancora sui minareti | Le moschee sono necessarie

ilgiornale

(Di lunedì 3 settembre 2018) L'aumento del biglietto a 2 euro dal 2019, quasi in concomitanza con l'accensione delle telecamere antismog di Area B. Il nuovo Piano di governo del territorio su cui l'opposizione minaccia ostruzionismo (soprattutto) per il collegato piano delle attrezzature religiose che si traduce nell'apertura delle prime 6in città. Il piano periferie che a detta dello stesso sindaco ha bisogno di un'accelerata.Filippo Barberis, capogruppo del Pd. Oggi riprende l'attività in Comune dopo la pausa estiva e si preannuncia un autunno caldo. Anche in maggioranza esistono posizioni critiche sull'aumento del ticket a 2 euro, cercherete un compromesso col sindaco?"È un tema di una tale delicatezza che solo dopo un confronto diretto in maggioranza sarà possibile prendere decisioni formali, a breve fisseremo un vertice di maggioranza per fare il punto. Ma partiamo da una premessa: da inizio anno ...