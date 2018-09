Il Papa risponde a mons Viganò | Cani che cercano solo la divisione

Abusi sessuali - il Papa risponde a Viganò : 'Davanti a chi cerca scandalo - silenzio e preghiera' : Ma quante volte nelle famiglie incominciano delle discussioni sulla politica, sullo sport, sui soldi e una volta e l'altra e quelle famiglie finiscono distrutte, in queste discussioni nelle quali si ...

Caso Viganò - Papa Francesco risponde con il Vangelo : “Contro la scandalo la verità è mite - la verità è silenziosa” : Lo aveva detto che non avrebbe parlato, “il giudizio fatelo voi”. E anche di fronte al nuovo attacco di monsignor Carl Maria Viganò Papa Francesco resta sulla sua linea. “La verità è mite , la verità è silenziosa”, “con le persone che cercano soltanto lo scandalo , che cercano soltanto la divisione”, l’unica strada da percorrere è quella del “silenzio” e della “preghiera” ha detto ...

Rocca di Papa : Migranti - il sindaco risponde alle proteste dei cittadini : Roma – Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, intervistato da Matteo Torrioli. In merito alle proteste dei cittadini di Rocca di Papa per l’arrivo di alcuni Migranti sbarcati dalla Diciotti che saranno ospitati nel centro di accoglienza “Mondo migliore”. “Alcuni commenti apparsi sui social sono veramente pesanti –ha affermato Crestini-. Molti di quelli che hanno protestato non sono ...