Il Papa | Con chi cerca lo scandalo occorre il silenzio

Caso Viganò - Papa Francesco risponde con il Vangelo : “Contro la scandalo la verità è mite - la verità è silenziosa” : Lo aveva detto che non avrebbe parlato, “il giudizio fatelo voi”. E anche di fronte al nuovo attacco di monsignor Carl Maria Viganò Papa Francesco resta sulla sua linea. “La verità è mite, la verità è silenziosa”, “con le persone che cercano soltanto lo scandalo, che cercano soltanto la divisione”, l’unica strada da percorrere è quella del “silenzio” e della “preghiera” ha detto ...

Papa Francesco - nuovo attacco di Viganò : “Negli Usa incontrò funzionaria che rifiutava nozze ai gay” : Monsignor Carlo Maria Viganò torna ad attaccare Papa Francesco. A una settimana dalla sua lettera nella quale chiedeva le dimissioni di Bergoglio per aver coperto gli abusi dell’ex arcivescovo di Washington, Theodore McCarrick, il nunzio apostolico interviene per la terza volta. Il tema, però, riguarda il viaggio di Francesco negli Stati Uniti, nel 2015, durante il quale il Papa incontrò, proprio per volere dell’allora nunzio negli Usa Viganò, ...

VIDEO Il figlio di Cristiano Ronaldo si scatena : quattro gol con la Juventus Under 9! E il papà non segna… : Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito a segnare in Serie A, il fenomeno portoghese è rimasto a secco dopo le prime tre partite giocate nel nostro campionato ma a portare il sorriso in famiglia ci pensa il figlioletto che ha segnato ben quattro gol nella sua prima partita con la Under 9 della Juventus. Con il numero 7 sulle spalle, proprio come il papà, Cristiano Ronaldo Junior è stato assoluto protagonista nella vittoria per 5-1 sul Lucento. ...

Papa incontra in Vaticano partecipanti raduno motociclisti in Vespa : Roma, 2 set., askanews, - Questa mattina, prima della recita dell'Angelus, il Santo Padre Francesco ha incontrato una piccola delegazione dei partecipanti al '2° raduno Internazionale Roma Caput Vespa'...

Ascolti tv ieri - Le rane con Ficarra e Picone vs Buongiorno Papà | Dati Auditel 1 settembre 2018 : Accesissima sfida fra Rai 1 e Canale 5 per aggiudicarsi la vittoria della prima serata secondo gli Ascolti tv di ieri, 1 settembre 2018. Chi ha vinto fra Le rane con Ficarra & Picone e il film Buongiorno Papà? Ecco tutti i Dati Auditel del primo sabato del mese con anche i risultati raggiunti dai maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv ieri, 1 settembre 2018 +++ Ascolti TV IN USCITA DALLE 10:00 CIRCA +++ ARTICOLO IN ...

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez/ Foto e video : l'arrivo della sposa con papà Marco : Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez 1° settembre 2018: tutto pronto a Noto per le nozze più attese dell'anno. Ospiti, location, orario, menù, abiti e damigelle.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:56:00 GMT)

Papadopoulos : Trump e Sessions approvarono l'idea di un incontro con Putin in campagna elettorale : Papadopoulos: Trump e Sessions approvarono l'idea di un incontro con Putin in campagna elettorale L'ex consigliere per la politica estera ha collaborato con il procuratore speciale, Robert Mueller, che indaga sulle ingerenze russe e sulle possibili collusioni tra il Cremlino e lo staff di Trump A 24 -RED 17:30 Ap Il ...

Buongiorno papà - trama cast e curiosità del film con Raoul Bova in versione papà : Le responsabilità prima o poi bussano alla porta, e qualche volta la responsabilità ha le fattezze di un figlio. Buongiorno papà è un film commedia del 2013 diretto da Edoardo Leo, con lo stesso Leo, Raoul Bova, Marco Giallini, Nicole Grimaudo, Rosabell Laurenti Sellers e va in onda sabato 1 settembre alle 21.25 su Canale 5. Buongiorno papà, trailer Buongiorno papà, trama Andrea è un trentottenne, bello, affascinante, single, con ...

Papa : economia non derubi risorse Creato : 12.50 "Ognuno di noi ha una responsabilità per gli altri e per il futuro del nostro pianeta"avverte il Papa incontrando alcuni imprenditori nella Giornata di preghiera per la cura del Creato. "L'economia deve servire all'uomo, non sfruttarlo e derubarlo delle sue risorse", sottolinea Bergoglio che indica in San Francesco "un esempio di eccellenza della cura per ciò che è debole e di ecologia integrale". Dobbiamo usare le possibilità che la ...

Il finale di Papà a tempo pieno su Rai2 il 31 agosto : Matt LeBlanc di Friends tornerà con una nuova stagione? : Il finale di Papà a tempo pieno andrà in onda oggi, 31 agosto, su Rai2 chiudendo un ciclo durato un'estate. Matt LeBlanc è stato il compagno fedele dell'access prime time di Rai2 in questi ultimi mesi ma oggi lui e il suo Adam lasceranno il posto al nuovo palinsesto e ai nuovi programmi. Ma cosa ne sarà della serie? Tranquilli, Matt LeBlanc di Friends sembra essere riuscito nella sua opera e non ha convinto solo il pubblico italiano ma anche ...