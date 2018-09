Il Papa a Viganò | ' Davanti a chi cerca scandalo silenzio e preghiera'

VIGANÒ - Papa FRANCESCO : “CONTRO SCANDALI LA VERITÀ È MITE”/ NYT attacca Bergoglio sul caso Davies : Carlo Maria VIGANÒ, nuove accuse a PAPA FRANCESCO dopo dossier pedofilia: "mente sul caso Kim Davies". Dura replica del Vaticano con Lombardi e Rosica: "ecco come è andata veramente"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:50:00 GMT)

«Viganò è viziato di potere - Papa Francesco va solo ringraziato» : Io lo definisco il parroco del mondo '. Cosa ha amareggiato di più don Francesco Murana? 'Il fatto che questa denuncia di Viganò non è nello stile del Vangelo. Anche san Paolo contesta san Pietro che ...

Il Papa risponde a mons. Viganò : "Cani che cercano solo la divisione" : Roma. Il Papa ha indirettamente risposto, in modo chiaro, al memoriale presentato una settimana fa da mons. Carlo Maria Viganò. Lo ha fatto stamattina, nel corso dell'omelia mattutina a Santa Marta. Commentando il Vangelo di oggi, Francesco ha parlato della “muta di cani selvaggi” che cacciarono Ges

Dossier Viganò - Papa : 'Preghiera dinanzi a chi cerca scandalo' - : Le parole del pontefice durante la messa a Santa Marta dopo le nuove accuse dell'ex nunzio negli Stati Uniti sull'incontro tra Bergoglio e l'attivista omofoba Davis negli Usa nel 2015

La risposta del Papa a Viganò : "Silenzio e preghiera davanti a chi cerca scandalo" : Replica indiretta di Papa Francesco alle accuse lanciate dall'arcivescovo Carlo Maria Viganò. “La verità è mite - dice Bergoglio nella prima messa celebrata a Santa Marta dopo la pausa estiva - la verità è silenziosa. Con le persone che cercano soltanto lo scandalo, che cercano soltanto la divisione”, l’unica strada da percorrere è quella del “silenzio” e ...

Abusi sessuali - il Papa risponde a Viganò : 'Davanti a chi cerca scandalo - silenzio e preghiera' : Ma quante volte nelle famiglie incominciano delle discussioni sulla politica, sullo sport, sui soldi e una volta e l'altra e quelle famiglie finiscono distrutte, in queste discussioni nelle quali si ...

Caso Viganò - Papa Francesco risponde con il Vangelo : “Contro la scandalo la verità è mite - la verità è silenziosa” : Lo aveva detto che non avrebbe parlato, “il giudizio fatelo voi”. E anche di fronte al nuovo attacco di monsignor Carl Maria Viganò Papa Francesco resta sulla sua linea. “La verità è mite, la verità è silenziosa”, “con le persone che cercano soltanto lo scandalo, che cercano soltanto la divisione”, l’unica strada da percorrere è quella del “silenzio” e della “preghiera” ha detto ...

Il Papa e la replica a Viganò : «Silenzio e preghiera con chi cerca scandalo» : Francesco ha ripreso a celebrare a Santa Marta, dopo la pausa estiva, e «replica» alle accuse di mons. Viganò sulla presenta copertura della Santa Sede degli abusi sui seminaristi di Washington

Viganò - nuove accuse a Papa Francesco : “mente su caso Kim Davis”/ Dossier pedofilia - dura replica del Vaticano : Carlo Maria Viganò, nuove accuse a Papa Francesco dopo Dossier pedofilia: "mente sul caso Kim Davies". dura replica del Vaticano con Lombardi e Rosica: "ecco come è andata veramente"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:26:00 GMT)

Le nuove accuse di Viganò e la risposta degli alleati del Papa : L'arcivescovo che ha chiesto al Papa di dimettersi dice che era a conoscenza di un incontro controverso che Bergoglio ebbe durante il suo viaggio negli Stati Uniti The post Le nuove accuse di Viganò e la risposta degli alleati del Papa appeared first on Il Post.

Da Viganò nuove accuse a Papa Francesco : L'ex nunzio apostolico degli Stati Uniti, Carlo Maria Viganò, torna ad attaccare Papa Francesco, del quale aveva già chiesto le dimissioni per aver ignorato alcuni abusi sessuali. Viganò, sul sito ...

Papa Francesco - nuovo attacco di Viganò : “Negli Usa incontrò funzionaria che rifiutava nozze ai gay” : Monsignor Carlo Maria Viganò torna ad attaccare Papa Francesco. A una settimana dalla sua lettera nella quale chiedeva le dimissioni di Bergoglio per aver coperto gli abusi dell’ex arcivescovo di Washington, Theodore McCarrick, il nunzio apostolico interviene per la terza volta. Il tema, però, riguarda il viaggio di Francesco negli Stati Uniti, nel 2015, durante il quale il Papa incontrò, proprio per volere dell’allora nunzio negli Usa Viganò, ...