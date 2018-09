Il nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 | Lino Guanciale e Vanessa Incontrada tra new

Alla prima in Italia il nuovo Huawei Mate 20 Lite : promozione speciale abbinata : Non è passato inosservato ieri l'atteso Huawei Mate 20 Lite, non un top di gamma totale, ma comunque un dispositivo che siamo sicuri riuscirà a dire la sua, ed a farsi preferire da diversi utenti. Il terminale sarà disponibile all'acquisto in Italia a partire dal 3 settembre, al prezzo lancio di 399 euro, combinato ad una promozione speciale: chi sceglierà di acquistare il dispositivo entro il 30 settembre, riceverà in regalo l'accessorio Huawei ...

TWD 9 : il nuovo promo svela la morte di Rick? | SPOILER : TWD 9 SPOILER & news – Il rischio di rivelare qualche dettaglio prima del tempo è sempre dietro l’angolo. La AMC e soprattutto l’autore ha sempre cercato di arginare le possibili fughe di notizie, ma questa volta potrebbe essergli sfuggito qualche dettaglio. Nell’ultimo promo di TWD 9 rilasciato dall’emittente, un frame potrebbe infatti svelare la morte di Rick Grimes. TWD 9 promo “Leadership Clash”: ...

TWD 9 promo : Rick Vs Daryl nel nuovo video? : TWD 9 promo & news – Continuano a fioccare novità sui nuovi episodi, che andranno in onda sulla AMC il prossimo 7 ottobre. La serie Tv apocalittica ci regala uno sguardo in più grazie ad un video in cui si possono notare le prime tensioni all’interno del gruppo di Rick. E Daryl non sarà immune da tutto questo. Il promo di TWD 9 ci mostra inoltre un faccia a faccia con i nostri e i Whisperers, che appariranno al momento più ...

WIND - offerte da urlo fino al 25 agosto : sfida aperta con il nuovo pacchetto 'Torna in Wind' - Costi e dettagli delle promozioni : WIND, offerte da urlo fino al 25 agosto: sfida aperta con il nuovo pacchetto 'Torna in WIND' - Costi e dettagli delle promozioni WIND, offerte da urlo fino al 25 agosto: sfida aperta con il nuovo ...

ocm vino - assessore cecchini : oltre 1 - 3 mln di euro per promozione sui mercati dei paesi terzi - giunta regionale avvia procedure nuovo bando : "Risorse significative " sottolinea l'assessore cecchini " per continuare nello sforzo congiunto che istituzioni e mondo del vino stanno facendo per aumentare la notorietà e la commercializzazione ...

nuovo Akragas - porte aperte per l'iscrizione in Promozione : ... la mancata iscrizione dell Atletico Ribera libera un posto nel girone A e la Lega Sicula della Figc ha accolto la richiesta del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto e dell assessore allo Sport, ...

nuovo promo di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018 - niente Dalek e vecchi personaggi? Esclusiva OM (foto) : Materiale inedito e un Nuovo promo di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018. Il cast dell'undicesima stagione, con Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Signore del Tempo, accompagnata dallo showrunner Chris Chiball e lo sceneggiatore Matt Stevensen, hanno incontrato il pubblico nell'affollatissima Hall H. Grande assente, Bradley Walsh, uno dei nuovi companion, Graham. Come consolazione, l'attore inglese ha inviato un video in cui, ...

Stranger Things - in un video promo appare un nuovo personaggio : Sono arrivate le prime immagini della terza stagione di Stranger Things. Ma bisogna subito frenare gli entusiasmi, però: infatti il video pubblicato in queste ore sui canali social di Netflix e della serie stessa non rivela nulla sulle vicende che vedremo nei nuovi episodi. Eppure ci può dare qualche idea su ciò che vedremo prossimamente e soprattutto ci dà la possibilità di vedere per la prima volta un nuovo personaggio in azione. Come si vede ...

iOS 12 - nuovo Face ID e Codici QR tra le novità che saranno promosse da Apple : L'attesa per il nuovo aggiornamento del sistema operativo IOS è notevole per gli amanti di Apple: se dal punto di vista grafico non ci saranno grosse novita', possiamo dire che lo sviluppo del software sara' notevole in quanto dovra' supportare nuovi dispositivi come l'iPhone che uscira' nel 2018 e il nuovo iPad con il riconoscimento facciale d'identita', più semplicemente Face ID. Di recente sono trapelate le 5 novita' più interessanti che ...

Da Elisa Isoardi a Caterina Balivo - da Antonella Clerici a Maria Venier : conferme - promozioni e bocciature nel nuovo palinsesto Rai : Da Elisa Isoardi a Caterina Balivo, da Antonella Clerici a Maria Venier: conferme, promozioni e bocciature nel nuovo palinsesto Rai presentato a Milano. Scopri tutte le novità della prossima stagione ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso gira il nuovo promo : Pomeriggio 5 non è andato in vacanza da nemmeno un mese e già sono tutti al lavoro per la nuova stagione? Sì, proprio così. Tanto che Barbara d’Urso, impegnata su più fronti, ha postato la prova di essere pronta a girare il nuovo promo della trasmissione pomeridiana dell’ammiraglia Mediaset. Cosa si evince dal post sui social? Ci sono anticipazioni succulente? Pomeriggio 5: Barbara d’Urso già al lavoro per il prossimo ...