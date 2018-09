Il leader del primo partito polacco ha detto che l’Europa ha una «malattia sociale»

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : secondo successo per Bolzano - 4-1 contro Helsinki. Foxes leader del girone C : Seconda vittoria su altrettanti incontri per l’HCB Alto Adige Alperia in Champions League. Dopo il successo maturato ai rigori contro gli svedesi dello Skelleftea AIK, al Palaonda i Foxes regolano anche in finlandesi dell’HIFK Helsinki per 4-1, volando così in testa al girone in solitaria con 5 punti. La compagine nordica sblocca le marcature dopo quattro minuti dall’inizio del match grazie a Ryan O’Connor dalla distanza. ...

U2 - Bono Vox perde la voce/ Video - concerto annullato a Berlino : fan in apprensione per il leader della band : La seconda data a Berlino per il gruppo di Bono Vox non è stata “perfetta” come invece si prevedeva. Ed infatti, gli U2 si sono trovati costretti ad interrompere per via di un calo di voce.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:28:00 GMT)

U2 - il leader della band irlandese perde la voce durante una tappa del tour : Preoccupazioni per la salute di Bono, il frontman degli U2 , la famosissima band irlandese. Come si apprende da alcune notizie trapelate sui social, la band è stata costretta ad annullare il concerto ...

I pericolosi adulatori del leader : Perché gli sta a cuore che Lear faccia la scelta politica migliore per se stesso e per lo stato. Ma Lear, per sua sciagura e disgrazia dello stato, li respinge entrambi. Hannah Arendt ha spiegato, in ...

Spike Lee critica Salvini. Il leader della Lega : 'Più soldi hanno - più sono arroganti' : Così funziona in tutto il mondo. È quello che è accaduto nella Germania nazista contro gli ebrei'. In un' altra intervista , stavolta all' Huffington Post , Spike Lee ha attaccato direttamente il ...

Inter - Nainggolan c'è - scocca l'ora del Ninja - il nuovo leader : Degli appena 100 minuti giocati nel suo precampionato si è quasi persa traccia: a Lugano all'ex Roma era bastato giocare al piccolo trotto dentro il suo mondo ideale, ovvero il 4-2-3-1; a Sion si è ...

Il nuovo partito di Salvini e la morte del leader separatista di Donetsk : DALL'ITALIA “Se è necessario sforeremo il tetto del 3 per cento” , ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. La condizione è che “sia necessario per mettere in sicurezza il paese. Credo – ha aggiunto – che sia interesse anche dell’Europa”. Quello che è cert

Zakharchenko - leader separatista di Donetsk ucciso : “attentato”/ Ultime notizie : Russia - “Kiev dietro delitto” : Aleksandr Zakharchenko, leader separatista di Donetsk ucciso in una esplosione: si è trattato di un attentato? La Russia punta il dito contro il governo di Kiev.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:57:00 GMT)

CLASSIFICA VUELTA 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : le ambizioni del leader francese (7^ tappa - oggi) : CLASSIFICA VUELTA 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Molard resta leader e la 7^ tappa in programma oggi non dovrebbe riservare scossoni (31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:12:00 GMT)

Salvini - altri due capi di imputazione per il leader della LEGA ma il ministro va avanti e punta Macron : altri due capi di imputazione per Matteo Salvini, per il leader della LEGA queste sono medaglie Matteo Salvini va al contrattacco sull’inchiesta per il caso Diciotti: “Mi accusano di ricatto all’Ue, un nuovo reato? Lo rivendico. Ho scoperto che ci sono altri due capi di imputazione” in relazione alla vicenda Diciotti, “per me sono medaglie”, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno in conferenza ...

I cosiddetti leader in crisi nera Signor Ivano eroe della sinistra : Tripudio social per il disoccupato di Marino, la cui immediata popolarità evidenzia le carenze dei leader più accreditati Segui su affaritaliani.it

Chi è Orban - il leader della 'democrazia illiberale' : Dal 2010 l'uomo forte dell'Ungheria grazie ad una schiacciante maggioranza e teorico di una democrazia illiberale che ha radici cristiane -

Diretta/ Vuelta 2018 streaming video e tv : gli obbiettivi del leader (4^ tappa - Velez Malaga-Alfacar) : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 4^ tappa Velez Malaga-Alfacar, 161,4 km: vincitore, percorso e orario del primo arrivo in salita (oggi martedì 28 agosto)(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Colombia : anche l'ex leader delle Farc oggi alle urne - 'sette volte sì contro la corruzione' : Un trattato che ha permesso agli ex combattenti che hanno deciso di deporre le armi di partecipare alla vita sociale e politica della nazione, arrivando anche ad avere una rappresentanza di deputati ...