Il governo sulla manovra | «Sarà rispettosa di tutte le regole» E lo spread scende

Roberto Fico avverte Salvini : Orban non mi rappresenta e non si sbilancia sulla salute del governo : Fico non fa giri di parole e dice apertamente che Orban non lo rappresenta e non si sbilancia sulla salute del governo “Orban? È quanto di più lontano sia dalla mia mente sia dalla mia testa come politica, principi e valori”, ha detto il presidente della camera, Roberto Fico, a margine di una visita a un bene confiscato alla camorra ad Afragola, nel napoletano. Ai giornalisti che gli domandano dello stato di salute del governo dice: “In questo ...

Cei accoglie 100 migranti della Diciotti/ Chiesa sfida il governo : "non si fa politica sulla pelle dei poveri" : Cei accoglie 100 migranti della nave Diciotti: la Chiesa italiana 'sfida' il Governo Lega-M5s e attacca "non si fa politica sulla pelle dei poveri'.

Autostrada offre mezzo miliardo - il governo rifiuta e va avanti sulla revoca : l governo, riunito ieri a Genova, non cambia strategia sulla linea dura con Autostrade. E intanto stanzia altri 28,5 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza a Genova, aprire cantieri, ...

Atlantia recupera in Borsa. governo diviso sulla storia delle concessioni : Scatta la rimonta del titolo Atlantia in Borsa , dopo il tracollo avvenuto all'indomani del disastro di Genova . Nella seduta di ieri 17 agosto 2018 il titolo è riuscito a recuperare il 6% del suo ...

Rimbalzo per il titolo Atlantia in Borsa. governo diviso : Di Maio attacca sulla revoca - Salvini cauto : È una giornata positiva per Atlantia in Borsa. Nelle prime operazioni in apertura delle contrattazioni, la società che controlla Autostrade per l’Italia era salita a +7 per cento e il titolo era stato sospeso per eccesso di rialzo. Una volta riportato negli scambi il valore si è assestato a 19,23 euro, con una variazione a +5,2 per cento....

Il governo ora si spacca sulla revoca di Autostrade : C'è un volontà politica chiara. Si avvia una procedura, si va avanti'. Più moderata invece la posizione della Lega. Di fatto Salvini ha un po' tirato il freno: 'Stiamo lavorando con gli avvocati e di ...

Autostrade - il governo corregge il tiro Rischio maxi indennizzo sulla revoca : Il vice premier Di Maio preme per la revoca subito e spinge Conte ad annunciarla. I dubbi di Toninelli, avvertito dai suoi tecnici delle penali da versare e dei tempi da rispettare. Salvini il primo a smarcarsi

Divisione netta nel governo sulla revoca ad Autostrade. La Lega frena - M5s tira dritto : La visita ai feriti, l'abbraccio ai parenti delle vittime, il punto tecnico con i soccorritori e il cordoglio per i morti che non finisce mai. Questo è il Matteo Salvini solidale e poi, anzi contemporaneamente, c'è il Matteo Salvini calato non solo nel suo ruolo di vicepremier, ma anche nella sua funzione di leader della Lega. Ed è proprio in base a questa che esplodono le prime diversità di approccio politico, ma ...

Atlantia-Autostrade a picco in Borsa. Il governo frena sulla revoca : prima l’istruttoria : Atlantia, dopo essere arrivata a perdere fino al 25%,ha chiuso in calo del 22,3% a quota 18,3 euro bruciando 4,2 miliardi di capitalizzazione. Giù anche le obbligazioni con scadenza 2027 e 2029. M5S e Lega ora frenano sulla revoca della concessione ad Autostrade. Il ministero ha istituito una commissione d’indagine per valutare eventuali inadempienze del concessionario...

Autostrade - il governo Conte corregge il tiro sulla revoca della concessione : La tragedia di Genova è stata seguita, fin dalle prime ore successive al crollo di ponte Morandi, mentre i vigili del fuoco erano impegnati incessantemente a scavare tra le macerie, dalle dichiarazioni affrettate di due dei principali ministri del governo di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, pronti a puntare il dito contro Autostrade per l'Italia pur senza avere in mano gli elementi necessari per farlo.La corsa alla ricerca del ...

governo Conte - quanti deliri in solo due mesi. Tra no-vax - razzismo e sbarchi sulla luna : Sessanta dichiarazioni, che lette tutte insieme fanno il loro effetto. Sparate omofobe, congiuntivi alla rinfusa, retromarce e fake news ecco il meglio dell'esecutivo del cambiamento