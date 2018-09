Il gol non arriva? Nessun problema | Ronaldo si rilassa in Sardegna

Arbitro e guardalinee non vedono la palla entrare - annullato gol bellissimo : In Scozia, nella partita tra Partick Thistle e Greenock Morton, il giocatore di casa Kris Doolan scaglia in rete la palla con un tiro a giro sotto la traversa. Sarebbe il 2-0, ma l'Arbitro si avvicina ...

Il nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale e Vanessa Incontrada tra new entry e un triangolo (video) : Rai1 ha pubblicato un nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 che mostra i nostri protagonisti interagire con le new entry della prossima stagione e qualche altra novità. Stavolta, Lisa Marcelli (interpretata da Vanessa Incontrada) dovrà affrontare una nuova e inaspettata rivale in amore: si tratta di Nina (Sara Zanier), moglie dell'avvocato Vinci (Lino Guanciale), arrivata nello studio nel finale della prima stagione. Ma non è tutto. Lisa ...

Quagliarella - tacco e non solo : le sue 10 reti più belle. L'arte del gol 'impossibile' : Fabio Quagliarella è stato per anni "quello dei gol da lontanissimo". Ha attraversato anche la fase delle rovesciate, in cui spalle alla porta girava in rete qualsiasi palla gli si avvicinasse dalla ...

CALCIO / Coppa Italia. La sagra del gol non fa felice il Ravenna - passa l'Imolese : La cronaca del match. Pronti via e Galuppini svernicia la traversa dal limite. Poi è pioggia di reti: comincia Lanini, imbeccato da una verticalizzazione di Belcastro che affetta la difesa del ...

Live Sampdoria-Napoli 2-0 Azzurri meglio - ma il gol non c'è : Partito con meno entusiasmo rispetto alla scorsa stagione, il Napoli di Ancelotti ha decisamente convinto, conquistando due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan. Gli azzurri fanno ora visita alla...

La Fiorentina non si ferma più - Benassi sempre più goleador : delusione per l’Udinese [FOTO] : 1/9 Jennifer Lorenzini/LaPresse M. D ...

VIDEO Il figlio di Cristiano Ronaldo si scatena : quattro gol con la Juventus Under 9! E il papà non segna… : Cristiano Ronaldo non è ancora riuscito a segnare in Serie A, il fenomeno portoghese è rimasto a secco dopo le prime tre partite giocate nel nostro campionato ma a portare il sorriso in famiglia ci pensa il figlioletto che ha segnato ben quattro gol nella sua prima partita con la Under 9 della Juventus. Con il numero 7 sulle spalle, proprio come il papà, Cristiano Ronaldo Junior è stato assoluto protagonista nella vittoria per 5-1 sul Lucento. ...

Squash - Europei individuali 2018 : trionfano Borja golán e Millie Tomlinson - nono Yuri Farneti : Si sono conclusi sabato i i Campionati Europei individuali di Squash 2018, organizzati presso lo Squash Dome della città austriaca di Graz. Già campione continentale nel 2016, il trentacinquenne spagnolo Borja Golán ha ottenuto il suo secondo titolo europeo, andando a superare in finale l’inglese George Parker, al termine di un combattutissimo incontro terminato al quinto set (8–11, 11–4, 10–12, 13–11, 11–6). La medaglia di bronzo è invece ...

Gabigol non si ferma più : tripletta al Vasco da Gama - VIDEO : Dimenticate il Gabigol che ha avuto tantissime difficoltà nell'esperienza all'Inter prima e al Benfica poi. L'attaccante classe '96, tornato in Brasile dopo il periodo buio in Europa, ha ripreso a ...

Cristiano Ronaldo - niente gol con la Juventus/ Video ultime notizie - le critiche non fanno che galvanizzarlo! : Cristiano Ronaldo, Video gol Juventus e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:31:00 GMT)

Inter - non solo Icardi si ferma di nuovo Nainggolan. In 4 in infermeria : L'Inter vince, stavolta convince e si toglie dalle spalle quel macigno che si è portata dietro nelle prime due giornate di campionato. La vittoria per 3-0 ottenuta contro il Bologna è un toccasana anche per il proseguo del lavoro ad Appiano Gentile di Luciano Spalletti che vivrà con maggior serenità la sosta per le nazionali.--SI ferma NAINGGOLAN - La notizia più positiva del sabato nerazzurro è stata sicuramente la prima gioia con la nuova ...

Vela – Campionati italiani giovanili in singolo : le regate continuano nonostante i temporali : Campionati italiani giovanili in singolo 2018: i temporali non fermano le regate Viareggio si è svegliata sotto un cielo plumbeo nella terza giornata dei Campionati italiani giovanili in singolo, dopo i temporali notturni anche nella mattinata si sono susseguiti dei rovesci che dalle 14 hanno lasciato il posto ad un timido sole con una leggera brezza da sud-est se pur molto instabile. Il vento era troppo leggero per i Kiteboard che sono ...

Superbike - Rea "saluta" Bautista : «È molto veloce ma non sempre regolare» : TORINO - L'ufficialità è già arrivata: Alvaro Bautista sarà pilota ufficiale della Ducati in Superbike nel 2019. Un campionato dominato negli ultimi anni dal campionissimo Jonathan Rea, che si ...

Inter - Spalletti : "A Bologna per vincere. Nainggolan? Non dipendiamo da un solo giocatore" : Il tecnico nerazzurro presenta la sfida di Bologna: "Stimoliamo gli avversari, ma andiamo per vincere"