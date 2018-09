Il costo per i trolley in cabina introdotto da Ryanair vale anche sui biglietti già emessi : Una compagnia low cost sempre meno low cost, Ryanair ha annunciato che dal primo giorno di novembre entrerà in vigore la loro nuova politica sui bagagli. La situazione per chi vorrà viaggiare a prezzi ...

Fitch conferma il rating per Italia - ma con "outlook" negativo : "Debito più esposto a shock con i costosi impegni del governo" : Nel report si sottolinea l'aumento di rischio anche a causa delle "notevoli differenze politiche tra i partner di coalizione" di governo anche se "l'avversione di parti del governo nei confronti dell'Ue e dell'euro" vine considerato un rischio basso

Tassi al minimo : è l’ultima occasione per ottenere mutui a basso costo : Tra le banche si sta scatenando la guerra a chi offre ai clienti le condizioni migliori. Tanto che nelle ultime settimane sulla scadenza dei 10 anni il livello del tasso fisso sui mutui è sceso sotto l’1%

VODAFONE - offerta super con Ho. Mobile : sfida a TIM - Iliad e Wind : minuti-sms illimitati e 40 Giga ad un costo imperdibile : VODAFONE, offerta super con Ho. Mobile: sfida a TIM, Iliad e Wind. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, offerta super con Ho. Mobile: sfida a TIM, Iliad e Wind: minuti-sms illimitati e 40 Giga ad un ...

Giocare… con niente : tante idee (a costo zero) per intrattenere i bambini : Alzi la mano quel genitore che non si è ritrovato almeno una volta nella vita con l’ansia di dover intrattenere i bambini senza sapere come fare, quando l’unica salvezza sembra avere a portata di mano il giocattolo del cuore o magari lo smartphone per tenerli buoni al ristorante. La verità è che forse abbiamo perso di vista un assunto semplice e fondamentale, ovvero che ai bambini basta niente per giocare. Ed è infatti proprio questo il titolo ...

Frana il costone sulla spiaggia di Procida - il sindaco : 'Fondi Ue per la messa in sicurezza' : 'La zona Franata non era una zona interdetta al pubblico né considerata pericolosa. La nostra è un'isola fragile che meriterebbe un po' più di attenzione, abbiamo chiesto dei finanziamenti perché le ...

UI Tuner Launcher permette di avviare il menu nascosto delle impostazioni sperimentali di Android 9 pie : UI Tuner Launcher è un'applicazione che offre all'utente la possibilità di avviare il menu nascosto delle impostazioni sperimentali dell'interfaccia utente di Android 9 Pie senza la necessità di utilizzare comandi ADB o installare un Launcher personalizzato. L'applicazione è una semplice scorciatoia e funziona allo stesso modo di System UI Tuner delle precedenti versioni di Android su tutte le versioni AOSP e Pixel di Android 9 Pie. L'articolo ...

Stima Mediobanca - per revoca concessione Autostrade costo Stato 22 - 2 miliardi : Mediobanca riconsidera la modalità di calcolo dell'indennità che lo Stato dovrebbe pagare ad Autostrade per l'Italia a causa della revoca anticipata della concessione e sostiene che il costo per l'Erario non sarebbe di 10,8 miliardi di euro, come affermato questa mattina in un report, ma bensì 22,2 miliardi di euro.Nel ricalcolo fatto in serata in occasione di un commento alle indiscrezioni sul possibile ingresso della Cdp, ...

Sulla superficie della Luna c’è ghiaccio d’acqua : è nascosto nelle regioni polari : Una sensazionale ricerca è stata pubblicata su “Pnas” la rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, coordinata da Shuai Li, dell’Istituto di geofisica e planetologia delle Hawaii: si è scoperto che Sulla superficie della Luna è presente ghiaccio d’acqua in abbondanza, e si trova nelle regioni polari perennemente all’ombra. Gli esperti hanno identificato la firma inequivocabile del ghiaccio ...

Wind Tre toglie il costo per l’incasso delle fatture : Secondo alcune segnalazioni Wind Tre starebbe eliminando i costi di incasso fattura dalle recenti bollette di telefonia mobile, senza avvisare nessun utente. L'articolo Wind Tre toglie il costo per l’incasso delle fatture proviene da TuttoAndroid.

Entrano di nascosto nel castello di Sammezzano per fare foto : turisti denunciati : Reggello , Firenze, , 20 agosto 2018 - Quattro turisti sono stati denunciati dopo essere stati scoperti nel castello di Sammezzano , gioiello architettonico in provincia di Firenze . I quattro ...