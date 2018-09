Il comune vieta l’utilizzo delle chat scolastiche di WhatsApp tra genitori e insegnanti

Un comune vieta WhatsApp a genitori e maestre : perché sì e perché no : Niente chat fra insegnanti e genitori. Lo ha deciso l’assessora alla Scuola e alle politiche sociali del piccolo e grazioso comune di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Nel dettaglio, al bando le conversazioni via WhatsApp fra le educatrici delle tre scuole materne del paese con mamme e papà. Canali istituiti per velocizzare le comunicazioni di servizio ma che, come ben sanno i genitori di bambini e ragazzi di qualsiasi ordine e grado, ...