Il Caso Weinstein | in prima tv su Nove l' inchiesta firmata BBC e PBS con Meryl Streep

Valeria Golino e il Caso Weinstein : "Ecco perché non l'ho denunciato" : 'Ho conosciuto Harvey Weinstein e ha tenuto come me più o meno lo stesso atteggiamento descritto dalle altre attrici. E ho scelto di non parlarne perché credo che a questo punto sia inutile, quindi ...

La procura di New York ha fatto sapere che l'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato incriminato per presunte molestie sessuali contro una terza donna, oltre alle due per cui era già sotto indagine per stupro. Il presunto abuso sarebbe