Il campanello d' allarme

Cos’è il formicolio? Può durare pochi secondi ma essere un serio campanello d’allarme. Qualcosa non funziona? Ecco quando preoccuparsi : Sarà capitato spesso anche a voi: siete rilassati sul letto e iniziate a sentire ‘vibrare’ tutto il braccio. Oppure accade agli arti inferiori, quella sensazione di ‘gamba addormentata’ che causa dolori e la sensazione di crampi. Viene definito in gergo ‘formicolio’, come se delle formiche stessero camminando sul nostro corpo. Nulla di preoccupante. Ma questa sensazione può anche essere un campanello ...

Un campanello d'allarme dal Kerala su crescita e sviluppo : Le immagini delle inondazioni e frane nel Kerala, noto come "il paese di Dio", dovrebbero rappresentare un campanello d'allarme per tutto il mondo. Dovremmo chiederci se siamo su un percorso di sviluppo sostenibile. Il 9 settembre sarò al Sana di Bologna per presentare il Manifesto "food for health" (Cibo per la salute), curato da Navdanya international ed edito da Terra nuova edizioni. In questo documento programmatico, che incorpora i ...

Turchia - un campanello d'allarme per i mercati emergenti? : ... una popolazione di 80 milioni di persone e il suo ritmo sostenuto di crescita decennale, la Turchia rimane comunque un attore minore nell'economia globale. Il Paese costituisce appena l'1% del PIL ...

Turchia : campanello allarme nell'universo dei mercati emergenti? : ... la preoccupazione è che quello che un tempo era tra i primi Paesi dei mercati emergenti possa ora trascinarne altri con sé, facendo scivolare l'economia globale in una fase recessiva e lasciando i ...

Rughe sulla fronte? un campanello d'allarme per il cuore : Non è la prima volta che la scienza ricorre all'estetica per identificare possibili segnali premonitori di una sofferenza di cuore e arterie. In passato si sono indirizzati sulle 'zampe di galline', ...

Terremoto : forte scossa nel Pacifico davanti all’Oregon Perché è campanello d’allarme : Un sisma di magnitudo 6.3 mette in allarme una zona dove nel 1700 avvenne un Terremoto devastante seguito da uno tsunami distruttivo. L’area è conosciuta per la pericolosità sismica

Dybala - ora o mai più : il flop con il Chievo è un campanello d’allarme. Ecco perchè la ‘Joya’ rischia il posto : La prima giornata di Serie A sta per andare in archivio. Questa sera il monday night tra Atalanta e Frosinone chiuderà il primo atto di un campionato che si preannuncia emozionante e spettacolare. Sicuramente non mancheranno le sorprese. E già nel weekend appena trascorso non sono mancati i colpi di scena. Il più clamoroso? La sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo. Ma anche le difficoltà della Juventus contro il Chievo non sono ...