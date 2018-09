IFA 2018 | Huawei presenta il nuovo processore Kirin 980 | il cuore del Mate 20

F1 2018 domina la classifica software italiana. Seguono FIFA 18 e Call of Duty : WWII : ... PS4, XBOX ONE TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PC, PS4, XBOX ONE MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION PS4 Top 10 Piattaforme Singole F1 2018 PS4 FIFA 18 PS4 F1 2018 XBOX ONE GRAN TURISMO SPORT PS4 Call OF ...

Sony AIBO a IFA 2018 : il cagnolino robot che si emoziona e impara grazie all’intelligenza artificiale : Intelligenza artificiale applicata alla meccatronica. Questo è AIBO, il cagnolino robot di Sony che, dopo una lunga progettazione (è giunto alla sesta versione) e l’arrivo sul mercato giapponese a gennaio, è stato mostrato per la prima volta in Europa. L’azienda ha infatti sfruttato la vetrina mediatica dell’IFA di Berlino per tirare la volata a questo particolare prodotto, pensato per offrire una vera e propria forma evoluta ...

F1 2018 domina la classifica software italiana. Seguono FIFA 18 e Call of Duty : WWII : F1 2018 di Codemasters è stato reso disponibile sul finire del mese scorso e, a quanto pare, è risultato piuttosto apprezzato dai giocatori italiani.Stando alle ultime classifiche, infatti, il gioco dedicato alla Formula 1 ha conquistato la prima posizione. Il podio viene chiuso da FIFA 18, sempre nelle parti alte della graduatoria e da Call of Duty: WWII. Vediamo qui sotto le classifiche relative alla week 34 del 2018.Read more…

IFA 2018 - è l’anno dei primi tv 8k : ma servono a qualcosa? : Berlino – Tra le centinaia di prodotti presentati alla fiera tecnologica più importante d’Europa, l’Ifa di Berlino, il trend più visibile, come da alcuni anni a questa parte, è stato il proliferare di oggetti connessi e intelligenti. Anche i televisori, naturalmente, non fanno eccezione e nella nostra carrellata dei migliori modelli presentati quest’anno l’intelligenza artificiale e le funzioni smart la fanno da ...

La EMUI 9.0 con Android 9 Pie è ufficiale - Huawei la presenta a IFA 2018 : Huawei ha appena annunciato la EMUI 9.0 a IFA 2018, definita semplice, divertente e consistente. Già disponibile la beta. L'articolo La EMUI 9.0 con Android 9 Pie è ufficiale, Huawei la presenta a IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Dell : nuovi refresh per XPS 13 e Inspiron 7000 [IFA 2018] : Durante l’evento IFA 2018 di Berlino, Dell, uno degli OEM Windows più famosi nella fascia alta del mercato, ha presentato dei nuovi refresh per la gamma XPS e Inspiron. XPS 13 Il moDello 2-in-1 è stato aggiornato e, se l’estetica, l’ergonomia e lo chassis rimangono identici, la stessa cosa non si può dire del processore dato che la compagnia ha deciso di implementare i nuovi chip di Intel Amber Lake annunciati in contemporanea ...

IFA 2018 - 10 prodotti audio diversi dal solito : Una delle categorie di prodotti più gettonata all’Ifa di Berlino è da sempre quella degli impianti audio — che si tratti di prodotti hi-fi, di sistemi multiroom, di accessori per tv o di cuffie e auricolari. Quest’anno la tendenza è forse ancora più marcata rispetto agli anni scorsi, perché a queste tipologie di gadget si sono aggiunti gli altoparlanti connessi, compatibili con gli assistenti vocali di Google e Amazon. In mezzo a ...

IFA 2018 - vanno in scena gli elettrodomestici del futuro : Berlino – Quali sono gli elettrodomestici più innovativi visti a Ifa 2018? La fiera tedesca è da sempre foriera di grandi novità in ambito di accessori per la casa è più di recente anche per la domotica e anche quest’anno il trend non è cambiato Anzi si sono viste diverse tecnologie e soluzioni che meritano sicuramente attenzione e quelle più interessanti che abbiamo incontrato in questi giorni in terra tedesca. Sharp VacPac ...

Presunto Huawei Mate 20 o Mate 20 Pro avvistato ad IFA 2018 : Un Presunto Huawei Mate 20 o Mate 20 Pro è stato avvistato ieri pomeriggio ad IFA 2018 offrendo delle interessanti conferme. L'articolo Presunto Huawei Mate 20 o Mate 20 Pro avvistato ad IFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

IFA 2018 : videoproiettori - stampanti e le soluzioni di realtà aumenta di Epson - : ... composta di vari modelli adatti all'uso nell'intrattenimento così come in aree professionali quali il sistema sanitario, il mondo ingegneristico, fino al pilotaggio dei droni commerciali. A IFA i ...

I migliori smartphone di IFA 2018 : L’Ifa di Berlino non è esattamente una fiera incentrata sulla telefonia; per le uscite di smartphone e tablet solitamente le aziende prediligono il Mobile World Congress di Barcellona o eventi organizzati per conto proprio. Nonostante questo però la manifestazione tedesca non manca mai di farsi occasione per diverse aziende di presentare i loro modelli più recenti o di annunciare l’arrivo nel vecchio continente di gadget già sul ...

Jaybird X4 - i nuovi auricolari wireless per lo sport di Logitech a IFA 2018 - : Gli auricolari sono a prova di acqua e sudore: il grado di certificazione IPX7, infatti, permette di gestire al meglio qualsiasi condizione atmosferica e rende gli auricolari ideali anche per sport ...

IFA 2018 : Wiko View2 Go - View2 Plus e Harry2 Ufficiali con il notch economico : Anche ad IFA 2018, dopo un grande MWC, Wiko presenta tanti dispositivi, belli e giovanili tra cui un dispositivo con notch economico IFA 2018: Wiko View2 Go, View2 Plus e Harry2 Ufficiali con il notch economico Anche Wiko è in vena di presentare una miriade di dispositivi anche ad IFA 2018 di Berlino dopo un grande […]

IFA 2018 : Lenovo presenta dispositivi smart - notebook ed altro : A Berlino, Lenovo è in grande spolvero con tantissimi dispositivi presentati tra notebook, convertibili e dispositivi smart per casa IFA 2018: Lenovo presenta dispositivi smart, notebook ed altro Lenovo è in grande spolvero e a Berlino durante l’IFA 2018 ha presentato una marea di dispositivi davvero per tutti spaziando dai prodotto smart, ai notebook/convertibili fino […]