I sondaggi post-estate | il M5S perde terreno La lega va oltre il 32%

Pd - parla il sondaggista : avrà il 3-4% e l'M5S prenderà il suo posto a sinistra : Il sociologo e sondaggista Arnaldo Ferrari Nasi si dice sicuro: il Movimento 5 Stelle sarà il prossimo, grande partito di sinistra d'Italia . Lo spiega in una intervista al quotidiano Italia Oggi in ...

Gli italiani si sentono razzisti? La risposta in un sondaggio : Un'inversione di tendenza che non consente però al partito di Di Maio di riprendersi lo scettro di prima forza politica del paese. La Lega, infatti, pur perdendo lo 0,4 per cento, resta davanti ai ...

USA - 219 mila posti di lavoro in più a luglio - sondaggio ADP : Teleborsa, - E' cresciuta più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, confermando la buona salute del mercato del lavoro. Gli occupati hanno registrato un incremento di 219 mila unità, superiori ...

USA - 219 mila posti di lavoro in più a luglio - sondaggio ADP : E' cresciuta più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, confermando la buona salute del mercato del lavoro. Gli occupati hanno registrato un incremento di 219 mila unità, superiori alle 186 ...

sondaggi Politici/ Governo Lega-M5s a gonfie vele : il "voto cattolico" non sposta - per ora - : Sondaggi Elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo Lega-M5s a gonfie vele, pari al 30%. 'Il voto cattolico non sposta più'.

sondaggi Politici/ Governo Lega-M5s a gonfie vele : il “voto cattolico” non sposta (per ora) : Sondaggi Elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo Lega-M5s a gonfie vele, pari al 30%. "Il voto cattolico non sposta più", spiega Mannheimer(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:20:00 GMT)

sondaggi/ M5s e Lega sono alla pari - 30% - - Famiglia Cristiana non sposta un voto : Le dichiarazioni di Beppe Grillo fanno colpo sugli elettori? spostano voti? RENATO MANNHEIMER ci dice che invece aumenta la percentuale di gente che non vuole migranti in Italia

sondaggi POLITICI/ 'Posto fisso' - il 50% lo vuole : M5s e Lega i più 'statalisti' : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. Solo il 18% 'accoglie'.

sondaggi POLITICI/ ‘Posto fisso’ - il 50% lo vuole : M5s e Lega i più ‘statalisti’ : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: caos migranti, gli elettori stanno con la Lega di Salvini. Solo il 18% è per l'accoglienza "totale": gli ultimi dati(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Matteo Salvini vola nei sondaggi. Il motivo è quasi ovvio - Milano Post : La leggerezza, la lucidità, la chiarezza nell'articolo che proponiamo oggi sull'attualità politica di Riccardo Ruggeri La settimana è iniziata con una rinuncia . Non ho potuto partecipare al percorso enogastronomico di Coazze "Mangia, Bevi, Cammina". Percorso di 3 km, con 7 stazioni di ...

sondaggi Politici/ Intenzioni di voto post-Pontida : Lega primo partito sfiora 30% - Potere al Popolo prende LeU : Sondaggi Elettorali Politici, le ultime notizie e Intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:35:00 GMT)

sondaggio M5s - la Casta batte Fico/ Tema vitalizi - epic fail social : il post scompare : Sondaggio M5s, la Casta batte Fico su Facebook: Tema vitalizi, epic fail social per i pentastellati. Dopo la sonora debacle, il post scompare: ironia sul web(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:35:00 GMT)

Vitalizi - sondaggio M5S su Facebook : la "casta" batte Fico - post rimosso : Il sondaggio, pubblicato sul profilo social del Movimento, è sparito dopo che a vincere, clamorosamente, è stata la fazione degli ex parlamentari che si oppongono al taglio dell'assegno Vitalizio

Vitalizi - sondaggio M5S su Facebook : la 'casta' batte Fico - post rimosso : Giallo sul "sondaggio fantasma" del Movimento 5 Stelle sui Vitalizi . Sulla pagina Facebook del M5S è apparsa infatti una "sfida social" tra la delibera presentata dal presidente della Camera, Roberto ...