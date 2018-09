I primi 100 giorni di governo | ecco come capire che cosa è davvero cambiato | la soluzione

Fiona Vs Frank in Shameless 9 : la trama dei primi episodi fino a quota 100 : Shameless 9 porterà con sé non solo l'episodio numero 100 (che sarà il quarto della stagione) ma anche la lotta tra Fiona e Frank. Questa volta sembra che padre e figlia non saranno ai ferri corti per i motivi che abbiamo visto in passato ma per quello che i nuovi episodi regaleranno al pubblico: una lotta politica ed elezioni in vista. Showtime ha alzato il velo su quello che succederà in Shameless 9 svelando la trama dei primi quattro ...