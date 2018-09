I ponti che crollano | e quelli che dobbiamo ricostruire

Effetto-Genova - check up per 30 ponti a Trieste. Via al dossier sicurezza da 10 milioni : In arrivo sul tavolo della giunta un maxi elenco di verifiche e piani di prevenzione di terremoti e incendi tra strade e palazzi

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Verifiche di sicurezza su ponti e viadotti : Le ha chieste il sindaco sollecitando controlli su tutto il territorio «Verificare e controllare viadotti e ponti nel territorio di CASTELLAMMARE». Il sindaco Nicola Rizzo ha scritto alla sede ...

Come vedere le microfratture dei ponti - prima che diventino crepe - : Un team del Texas fornisce la prima immagine dell'evoluzione di microfratture dovute ad infiltrazione di idrogeno, fornendo un primo modello per prevederle

Come vedere le microfratture dei ponti (prima che diventino crepe) : (foto: aaaaimages/Moment/China/Getty Images) vedere incrinature microscopiche prima che diventino importanti crepe in grado di causare danni irreparabili: è quanto ha ottenuto un team di ricerca, guidato dalla Texas A&M University, che mostra Come attraverso tecniche avanzate di imaging sia possibile rilevare e studiare microfratture in materiali rocciosi e duri, Come aerei e ponti ed altre costruzioni. I ricercatori hanno fornito la prima ...

Il Governo non ferma i maxi tir che sfondano i ponti. E che rischiano addirittura di aumentare : ...su tre risparmiando un sacco di soldi? Il reato di omesso controllo al quale ha fatto riferimento l'ex pm di mani Pulite Antonio Di Pietro verrà contestato prima o poi a quei signori della politica ...

Sicurezza : per l'associazione "Civilia" necessario intervenire sui ponti Oreto e Corleone - ma anche in tutte le altre strutture che mettono ... : Noi abbiamo acceso l'interesse a verificare incartamenti e fattibilità, al fine di avviare un tavolo tecnico che coinvolga politica e società civile. Questo subito dopo l'apertura dell'ennesima ...

Lombardia : Codacons - avviare verifiche su ponti e fermare mezzi pesanti : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Sono almeno otto i ponti e i viadotti in Lombardia per i quali il Codacons chiede verifiche sul livello di sicurezza, con sospensione del traffico dei mezzi pesanti per almeno 30 giorni. Si tratta del cavalcavia Isella a Lecco, il viadotto dei Lavatoi, a Como, il viadot

Sassari. Il Sindaco chiede verifiche su ponti e viadotti : Il Sindaco Nicola Sanna, in qualità di presidente della Rete metropolitana del Nord Sardegna, nei giorni scorsi ha inviato a tutti gli enti interessati due comunicazioni in cui chiedeva che gli fosse ...

Salvini : "Autostrade taccia - il titolo cade in borsa perché cadono i ponti" : Matteo Salvini non ha intenzione di fare alcuno sconto ad Autostrade. All’indomani della conferenza stampa tenuta dall’ad Giovanni Castellucci, il vicepremier nonché ministro dell’Interno, lancia strali nei confronti della società che gestiva anche il ponte crollato a Genova il 14 agosto scorso: "Autostrade deve tacere, deve vergognarsi, deve aprire il portafoglio e risarcire tutti". Nei giorni scorsi, tra l’altro, la polemica si è spostata ...

Papa : in Occidente si torna a erigere muri anziché ponti : E ci domandiamo se in questo mezzo secolo il mondo sia diventato più abitabile", afferma il Santo Padre. Il titolo del Meeting - 'Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo ...

Il Papa : a 50 anni dal '68 si erigono nuovi muri anziché ponti : Città del Vaticano, 19 ago., askanews, - Il Papa ragiona sull'eredità del Sessantotto nel messaggio che il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha indirizzato a nome del Pontefice ...

Papa Francesco : si erigono nuovi muri anziché ponti : Città del Vaticano, 19 ago., askanews, - Il Papa ragiona sull'eredità del Sessantotto nel messaggio che il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha indirizzato a nome del Pontefice ...

Il Paese che cade a pezzi : ecco altri due ponti a rischio : Quello che Genova ci lascia è il diritto al dolore. Il diritto alla polemica. E il diritto alla paura. Ognuno di noi dallo scorso martedì ogni volta che passa su un ponte stradale con la sua abbassa il volume dell'autoradio e rallenta il suo respiro, magari in modo impercettibile.Abbiamo paura, in modo irrazionale, d'accordo. Ma in qualche caso questa ansia ha qualche ragione che la ragione non conosce. Lo sanno bene gli automobilisti che ...

Terremoto Molise : proseguono verifiche sui ponti della diga del Liscione : Sono in corso verifiche sui viadotti della diga del Liscione sulla statale 647 Bifernina a Guardialfiera (Campobasso), a seguito delle scosse di Terremoto che hanno interessato l’area del medio e basso Molise. Sul posto anche il presidente della Regione Molise, Donato Toma, con l’assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Niro, e il direttore regionale di Dipartimento, Giuseppe Giarrusso. Gli interventi sono effettuati con la speciale ...