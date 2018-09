Huawei P10 Lite aggiornamento firmware di settembre disponibile | le novità

In meglio Huawei P10 Lite? Punto batteria e finestra WiFi con l’aggiornamento B367 : Dallo scorso 31 agosto i vari Huawei P10 Lite no brand Italia hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento B367, comprensiva della patch di sicurezza di agosto, ed in realtà di poco altro. Nel changelog non troviamo specificato alcunché che possa lasciar pensare al pacchetto come integratore di ulteriori novità degne di nota. A distanza di qualche giorno non possiamo che confermarvi l'ipotesi che aveva già fatto a suo tempo: dall'alto dei suoi ...

Scarichiamo dal 31 agosto su Huawei P10 Lite l’aggiornamento B367 : le novità incluse : Si torna a parlare con insistenza di Huawei P10 Lite in queste ore, in relazione al rilascio del nuovo aggiornamento B367. Alcuni utenti, infatti, stanno segnalando la disponibilità della patch di agosto, al punto che in tanti (tra coloro che hanno visualizzato, ma anche per chi si appresta a farlo a stretto giro) si chiedono cosa cambi realmente una volta portato a termine il download. Proviamo dunque a fare chiarezza tra le informazioni che ...

Invadente schermata per Huawei P10 Lite su scansione delle Reti WiFi : come eliminarla? : Da un paio di giorni a questa parte moltissimi utenti in possesso di un Huawei P10 Lite si stanno lamentando per il fatto che sia apparsa una schermata a dir poco Invadente, con cui il device invita tutti noi ad attivare la scansione delle Reti WiFi, in modo tale che le app e i servizi possano individuarle anche quando lo stesso WiFi non è attivo. Secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere, indipendentemente dal fatto che ...

Guida alla ricalibrazione di Huawei P10 Lite : fine ai problemi di batteria : Finora le cure ed i rimedi dispensate per Huawei P10 Lite (tra cui gli ultimi suggeriti da noi indicatevi per limitare il lavoro in eccesso svolto dalle app in background), che a seguito dell'aggiornamento Oreo ha iniziato a perdere colpi lato batteria, manifestando diversi problemi di durata, non sono serviti troppo a rinvigorire l'autonomia di questo dispositivo, ancora molto apprezzato, ma che potrebbe dettare meglio legge tra i middle-range ...

Derby interno di fine agosto tra Huawei P20 Lite e P10 Lite : i migliori prezzi in Rete : Anche a fine agosto potrebbe presentarsi l’occasione giusta per effettuare un acquisto in ambito smartphone, soprattutto nel caso in cui dovessero presentarsi occasioni allettanti come quelle voglio descrivervi oggi a proposito dei vari Huawei P20 Lite e P10 Lite? Conviene acquistarli in questo periodo, dopo esserci messi alle spalle una serie di offerte come quelle del cosiddetto Amazon Prime Day il mese scorso. A quanto pare sì, almeno stando ...

Huawei P10 si aggiorna in Italia ricevendo le patch di sicurezza di agosto : Huawei P10 (versione no brand) si aggiorna in Italia ricevendo le patch di sicurezza di agosto 2018. Siete pronti ad aggiornare il vostro smartphone?

Anche Huawei P10 in aggiornamento : patch di agosto con firmware B375 : Un altro tassello si aggiunge al buon Huawei P10, reo di star ricevendo l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto, con numero build VTR-L09 8.0.0.375(C432) per i modelli single SIM e VTR-L29 8.0.0.375(C432) per i Dual SIM. Il pacchetto sta arrivando in queste ore a bordo degli esemplari italiani no brand: dovreste averlo già ricevuto, o comunque riceverlo a giro molto stretto. La release ha un peso di 116MB, non è molto pesante, e per ...

Durata batteria per Huawei P10 Lite in calo? Situazione e rimedi oggi 23 agosto : Da qualche settimana gli utenti in possesso di un Huawei P10 Lite hanno la possibilità di testare i punti di forza e di debolezza dell'aggiornamento Android Oreo. Dopo una lunga attesa, infatti, il produttore asiatico ha finalmente dato il via al rollout del pacchetto software e, come avrete notato dal nostro approfondimento di inizio agosto, è poi giunta una patch integrativa al fine di migliorare le prestazioni del device. Come stanno le cose ...

GPU Turbo : test beta iniziati per Huawei P10 e Mate 9 : Sono ufficialmente iniziati i test beta per portare la GPU Turbo sugli smartphone delle serie P10 e Mate 9 (tranne i modelli Lite) di Huawei.

Huawei P10 Lite no brand inizia ad aggiornarsi con le patch di sicurezza di luglio 2018 : Huawei P10 Lite nella sua variante no brand ha iniziato a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 nel nostro Paese.

Migliora Oreo su Huawei P10 Lite con aggiornamento 363 e 365 per no brand e Vodafone? Primi dettagli : Oreo su Huawei P10 Lite raggiunge il passaggio successivo alla sua prima distribuzione, avvenuta ormai da settimane in Italia, soprattutto per i dispositivi no brand e Vodafone (i Primi della lista a ricevere l'update). Due nuovi aggiornamenti giungono a perfezionare il firmware Android 8.0, oltre a renderlo più sicuro: parliamo del pacchetto 363 per gli esemplari non serigrafati e di quello 365 per i Vodafone : in entrambi i casi, la ...

Ricarica batteria lenta con Oreo su Huawei P10 Lite? L’aggiornamento non è l’unico indiziato : Oreo su Huawei P10 Lite ha influito sui tempi di Ricarica della batteria del telefono? La domanda serpeggia nei gruppi di discussione social sul telefono ma non è detto che l'aggiornamento Android 8.0 sia responsabile in tutto e per tutto dell'anomalia. Di seguito sono segnalati diversi consigli per verificare se il malfunzionamento della procedura sia di natura software o magari riconducibile al non corretto utilizzo del telefono. Una ...

Segnalati problemi di notifiche Whatsapp per Huawei P10 Lite : tutti i rimedi possibili : Dopo l'installazione di un importante aggiornamento è possibile andare incontro ad una serie di problemi imprevisti con il vostro smartphone, ed il cosiddetto Huawei P10 Lite certo non poteva rappresentare un'eccezione sotto questo punto di vista. Chiaro il riferimento ad Android Oreo, ed in particolare ad una questione come quella della mancata ricezione delle notifiche Whatsapp. Proviamo quindi ad esaminare la situazione in ogni dettaglio, in ...

Strano problema con sensore delle impronte digitali per Huawei P10 Lite : possibili soluzioni : La piena distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per Huawei P10 Lite espone inevitabilmente lo smartphone a qualche critica, o comunque alla segnalazione di alcuni problemi, come quello relativo al sensore delle impronte digitali. La questione è davvero anomala, perché non si parla tanto di mancato funzionamento e non riconoscimento della stessa impronta una volta portato a termine il download, quanto della mancata apparizione della voce ...