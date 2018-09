Hockey ghiaccio | Champions League 2019 | secondo successo per Bolzano | 4-1 contro

oasport

: #Hockey ghiaccio, torneo Ocskay Gabor: Grenoble batte Asiago 6-2 >>> - vvoxonline : #Hockey ghiaccio, torneo Ocskay Gabor: Grenoble batte Asiago 6-2 >>> - IceLabBergamo : Pronto a vivere la magia del GHIACCIO???? Entra nel nostro grande Team e scendi in pista con i migliori Atleti nazi… - songase975 : @gretabaldani @Gnegnyna Fuori tempo massimo, scelgo McGyver, non foss'altro che per il cervello e perché gioca a ho… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Seconda vittoria su altrettanti incontri per l’HCB Alto Adige Alperia in. Dopo ilmaturato ai rigorigli svedesi dello Skelleftea AIK, al Palaonda i Foxes regolano anche in finlandesi dell’HIFK Helsinki per 4-1, volando così in testa al girone in solitaria con 5 punti. La compagine nordica sblocca le marcature dopo quattro minuti dall’inizio del match grazie a Ryan O’Connor dalla distanza. l’HCpatisce il colpo per gran parte della prima frazione, Schweitzer non concretizza la prima grande occasione inpiede dei padroni di casa. Nel finale dei primi venti minuti di gioco vengono impegnati più volte gli estremi difensori di entrambe le formazioni. Il match si ribalta neltempo: Marco Insam e Michael Blunden (doppietta) compiono una fantastica rimonta, facendo esplodere il Palaonda, e con il punteggio di ...