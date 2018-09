Hamilton domina a Monza e va in fuga Mondiale

F1 - Gp del Belgio : Vettel domina e vince a Spa davanti a Hamilton : Il Gran premio del Belgio è di Sebastian Vettel. Dopo una partenza thrilling, il pilota tedesco attacca subito Lewis Hamilton, gli arriva vicinissimo alla curva dell’Eau Rouge e lo supera nel rettilineo successivo. ...

F1 – Nove anni dopo - la Ferrari torna a dominare Spa : vittoria monumentale per Vettel - Hamilton resta a guardare : Sebastian Vettel si porta a casa il GP di Belgio: il pilota Ferrari tiene a bada Hamilton (2°) e vince la gara sul circuito di Spa. Terzo Verstappen: ritiro doloroso per Raikkonen Partenza da batticuore subito dopo lo spegnimento dei semafori. Hulkenberg non riesce a frenare in tempo alla prima curva e si schianta contro Alonso facendolo letteralmente ‘volare’ su Charles Leclerc: decisiva la protezione dell’halo che ha ...

Formula 1 - la Ferrari domina l'ultima sessione di prove : Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo : terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton , Mercedes, che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - ...

F.1 - GP d'Ungheria - Lewis Hamilton domina all'Hungaroring : Lewis Hamilton ha conquistato la vittoria del Gran Premio dUngheria, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1 2018. Il pilota inglese della Mercedes ha dominato con facilità, anche grazie allaiuto del suo compagno di squadra Valtteri Bottas, quasi sacrificato per fare da tappo nei confronti delle due Ferrari. Sebastian Vettel ha limitato i danni al minimo, ingaggiando un duello per la seconda posizione con Bottas a cinque giri dal termine: il ...