“Hai rotto le ba**e” Chiara Ferragni e Fedez | la prima lite da sposini finisce sui

(Di lunedì 3 settembre 2018) Sabato primo settembre la fashion bloggere il rappersi sono sposati a Noto, cittadina siciliana in provincia di Siracusa. Le nozze sono state tra le più attese dell’anno in Italia. È passato poco meno di un anno dalla proposta di nozze fatta dal rapper durante un suo concerto all’Arena di Verona. La cerimonia è stata celebrata nel salone degli Specchi di palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto, e a sposare la coppia è stato il sindaco Bonfanti. Tra le sorprese anche una festa in città con tanto di ruota panoramica che è stata montata nel cuore della villa comunale di Noto. Il ricevimento, invece, si è tenuto fuori città. L’influencer e il rapper per il ricevimento di nozze del primo settembre hanno optato per una tenuta a Palazzolo Acreide, a una ventina di chilometri da Noto.Nel centro storico di Noto a Palazzo ...