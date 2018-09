Guerra e Pace | anticipazioni terza e ultima puntata di mercoledì 5 settembre 2018

Guerra E PACE - anticipazioni TERZA PUNTATA di mercoledì 5 settembre : anticipazioni TERZA PUNTATA della fiction GUERRA e PACE , in onda in prima serata mercoledì 5 settembre 2018 su Canale 5. Ecco la trama ufficiale dell’episodio: Nella sanguinosa battaglia di Borodino, Pierre e Andrei combattono in prima linea contro l’esercito francese. Quando i francesi sono vicini a invadere Mosca, Natasha e tutta la famiglia Rostov capiscono che ormai è il momento di lasciare la città. Pierre viene catturato dai ...

Guerra E PACE/ Anticipazioni 3 settembre : Andrej non riesce a perdonare il tradimento di Natasha : GUERRA e PACE , Anticipazioni del 3 settembre 2018, in prima tv su Canale 5. Andrej è ancora vivo; Pierre sconfigge l'ex amico e si separa da Helene. (Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Il finale di Guerra e Pace su Canale 5 anticipato a mercoledì? Anticipazioni ultima puntata 5 settembre : A quanto pare non ci sarà una quarta puntata e il finale di Guerra e Pace andrà in scena già mercoledì 5 settembre. Canale 5 vuole chiudere in fretta la pratica partita sotto i migliori auspici ma che è già finita schiacciata dai poco lusinghieri ascolti di mercoledì scorso quando la serie inglese ha portato a casa poco più del 9% di share in linea con Sacrificio d'amore e gli altri flop targati Mediaset. La tv commerciale stenta davvero ad ...