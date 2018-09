ilfoglio

: Perché a Tripoli è tornata la guerra. L'articolo di Khalifa Abo Khraisse dalla capitale libica. - Internazionale : Perché a Tripoli è tornata la guerra. L'articolo di Khalifa Abo Khraisse dalla capitale libica. - __Cersei__ : RT @LaVeritaWeb: Fayez Al Serraj ha proclamato lo stato di emergenza a Tripoli per gli scontri tra milizie. Ma l'instabilità è solo la cons… - gmultatuli : RT @ilfoglio_it: Guerra a Tripoli. Vi ricordate quando i Cinque stelle appoggiavano i golpisti che oggi marciano sul nostro alleato? - di @… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) New York. Siamo un paese dalla memoria corta e non ricordiamo quando i Cinque stelle trescavano con le forze libiche che oggi attaccano. Ricapitoliamo. Un gruppo di milizie libiche ha lanciato un’offensiva sulla capitale libica per cacciare il governo di accordo nazionale, che è appoggiato d