Guardia giurata abusa di un cadavere di una donna all' obitorio di Memphis

Travolto e ucciso in bicicletta da un'auto guidata da Guardia giurata : muore a 13 anni : Un tredicenne in bici è stato Travolto e ucciso da un'auto guidata da una guardia giurata verso le 15.30 fra Reggio Emilia e Cavriago, in un tratto di strada rettilinea alle spalle della zona ...

Reggio Emilia - 13enne in bici travolto e ucciso da auto/ Ultime notizie - alla guida Guardia giurata : in choc : Reggio Emilia, 13enne in bici travolto e ucciso da auto guidata da una guardia giurata in servizio. L'uomo, ora sotto choc, ha dichiarato di non averlo visto.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:00:00 GMT)

[Il caso] La Guardia giurata massacrata dai teppisti e abbandonata dallo Stato : "Invalido senza assistenza e pensione" : Cosa accade quando si spengono i riflettori, quando le luci della cronaca non illuminano più il fatto che ti ha visto protagonista, quando si smorza anche l'indignazione popolare, così lesta a tenersi viva rinfocolata dagli slogan ma così disattenta giorno per ...

Aprilia - ucciso marocchino : spunta un'arma dal video/ Ultime notizie - è la pistola della Guardia giurata? : Aprilia, ucciso marocchino: spunta un'arma dal video. Ultime notizie, potrebbe essere la pistola della guardia giurata: due indagati per la morte del giovane straniero(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:14:00 GMT)

Aprilia - immigrato ucciso : nel video dell’aggressione spunta la pistola della Guardia giurata : Il video delle telecamere di sorveglianza di un bar mostrano l’inseguimento, lo schianto, e l’aggressione finale e

Rubano pedalò e vanno in mare di notte - scongiurata tragedia grazie alla Guardia costiera : Teramo - Poteva finire in tragedia il gesto di due giovani, un ragazzo e una ragazza, che, nella notte tra il 25 e il 26 luglio, alle ore 3:45 circa, ad Alba Adriatica, si sono impossessati di un pedalò per poi prendere il mare, in spregio alle più basilari regole di sicurezza: alla fine, trovatisi in difficoltà, hanno fatto scattare, grazie ad un amico rimasto a riva, l'intervento della motovedetta CP884 della Guardia ...

Aeronautica : Cordoglio per la morte dell’Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia giurata : Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale Enzo Vecciarelli, a nome degli uomini e delle donne dell’Aeronautica Militare e suo personale, esprime sentite condoglianze e profonda vicinanza ai familiari dell’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano e della guardia giurata Benigno De Gennaro, per il tragico incidente occorso ieri durante l’adempimento del proprio dovere. L'articolo Aeronautica: Cordoglio per la morte ...

Incidente stradale - auto travolge un carabiniere ed una Guardia giurata : morti : auto travolge due carabinieri ed una guardia giurata, due morti. Tragedia sulla Statale 7Bis, nei pressi dell'uscita di Pomigliano d'Arco. I militari, della Compagnia di Castello di Cisterna, erano ...

Napoli - Guardia giurata si spara e precipita dalle scale : soccorsi vani : Una guardia giurata è stata soccorsa e trasportata di urgenza all'ospedale San Paolo dove è morta. L' uomo, G. D. V. di 52 anni, napoletano, è stato ritrovato dai soccorritori del 118 sul pavimento ...

Bari - troppa attesa al pronto soccorso : paziente si scaglia contro il medico. Contusa la Guardia giurata : Una guardia giurata è rimasta Contusa nel tentativo di scongiurare l'aggressione ai danni di un medico del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Un paziente, che insieme alla moglie era rimasto ...

Cerignola - rapina choc : banditi colpiscono alla testa una Guardia giurata e fuggono col bottino : Un commando armato formato da 4 persone ha ferito alla testa una guardia giurata che stava consegnando il denaro alla Banca Apulia in via Puglie a Cerignola. Dopo essere riusciti a prendere il bottino, per un valore complessivo che si aggirerebbe intorno ai 50mila euro, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce.Continua a leggere