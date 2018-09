Grecia | sciopero del personale traghetti | migliaia di turisti a terra E potrebbe durare

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) Hanno chiesto un aumento salariale del 5% alle compagnie di navigazione che, però, hanno rifiutato la loro richiesta, proponendo solo l’1%. Così ildeida e per le isole dellaha indetto unodi 24 ore che sta costringendo adie viaggiatori. E si tratta di un blocco chealcuni giorni. A scatenare le proteste sono stati i sindacati dei marittimi Pno dopo che le trattative per scongiurare l’astensione dal lavoro sono fallite. Pno non esclude che il blocco possaanche nei giorni a venire, in un anno record per le presenzache in. All’origine della protesta il congelamento degli stipendi, che sono fermi da anni per la crisi del debito. Qualora venisse deciso di proseguire loverrebbero colpite 180mila persone che devono viaggiare da e per le numerose isole, comprese quelle più ...