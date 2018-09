Grande Fratello Vip 3 | l' account ufficiale spoilera il nome di Martina Hamdy

Grande Fratello Vip 3 - anticipazioni : la prima concorrente è Sara Affi Fella o Samantha De Grenet? : La redazione del Grande Fratello Vip 3 presenta la prima concorrente del reality show attraverso i canali social, ma oscura il volto. La foto alimenta i dubbi dei fan: si tratta di Sara Affi Fella o Samantha De Grenet? Il post, infatti, ritrae una donna con i capelli ricci, lunghi fino alle spalle e con un bel fisico. Il popolo del web si divide tra le due donne, ma qualcuno addirittura fa il nome di Raffaella Fico. Non è escluso che la donna ...

Matteo Gentili e Alessia Prete a Pomeriggio 5/ La coppia nata al Grande Fratello si racconta da Barbara d’Urso : Matteo Gentili e Alessia Prete saranno gli ospiti della prima puntata di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso; il contenitore pomeridiano torna oggi dalle 17 in poi.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:41:00 GMT)

Grande Fratello Vip : il promo conferma nome in bilico - le ultime news : Grande Fratello Vip, le ultime indiscrezioni sul cast: il promo conferma Si sta avvicinando la seconda edizione del Grande Fratello Vip e il pubblico non può fare a meno di pensare chi varcherà la nota porta rossa. Nella Casa più spiata d’Italia entreranno volti già noti nel mondo della televisione e dello spettacolo. E mentre […] L'articolo Grande Fratello Vip: il promo conferma nome in bilico, le ultime news proviene da Gossip e Tv.

Data inizio Grande Fratello Vip 2018 : Ilary Blasi pronta ad aprire la casa : L’ultima edizione anData in onda del Grande Fratello Vip è stata uno dei fenomeni televisivi della scorsa stagione televisiva. Per questo motivo Mediaset ha deciso di riconfermare il celebre reality show anche in questo 2018. Il programma prenderà il via a breve su Canale 5 e sarà condotto – ancora una volta – dalla bella Ilary Blasi. Quando inizia il GF Vip 3? La moglie di Francesco Totti ha deciso di concentrare tutte le proprie ...

Grande Fratello Vip 2018 - la commedia dell’arte di Cinecittà che ripropone ciclicamente le proprie “maschere” : La terza edizione del Grande Fratello Vip è ai blocchi di partenza, e a poche settimane dalla prima puntata il toto-concorrenti, come ogni anno, tiene alta l’attenzione dei numerosi fan del programma. Il cast è praticamente definito e pochi giorni fa noi di TvBlog ve lo abbiamo anticipato in un gustoso retroscena. Salvo inserimenti dell’ultimo minuto è già possibile farsi un’idea di quello che ci aspetta dal programma di Ilary Blasi.I ...

Chiara Ferragni e Fedez - la ex Grande Fratello Daniela Martani brutale : 'Io licenziata - loro...' : Alla ex Grande Fratello non va giù il 'regalino' di Alitalia a Chiara Ferragni e Fedez . Nel giorno delle nozze social più chiacchierate dell'anno, Daniela Martani su Twitter parte in quarta ...

Gossip - Giorgio Manetti smentisce la sua presenza al Grande Fratello : 'non sono un Vip' : Giorgio Manetti non sara' un concorrente del Grande Fratello Vip 3: è quanto si apprende da alcune dichiarazioni rilasciate dal cavaliere toscano al settimanale di Gossip Spy. Il gabbiano fiorentino, infatti, ha spiegato di non sentirsi affatto un personaggio famoso e, di conseguenza, la sua presenza nel cast del reality di Canale 5 sarebbe fuori luogo. Messa momentaneamente da parte la Tv, l'ex protagonista del Trono Over di Uomini e donne ha ...

Grande Fratello Vip - il cast inizia a prendere forma e arrivano le ultime smentite e le ultime conferme : Manca meno di un mese all'inizio della terza stagione del Grande Fratello Vip e si inizia a delineare piano piano il cast che abiterà la casa dal prossimo 24 settembre. I dodici concorrenti, che ...

Grande Fratello VIP 3/ Giorgio Manetti convocato? "Non sono un vip" : Giorgio Manetti ha detto "no" alla nuova edizione del GRANDE FRATELLO Vip. A Spy parla invece del suo nuovo progetto, che potrebbe coinvolgere la televisione.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Giorgio Manetti : "Non farò il Grande Fratello - non sono vip" : "Ma mi ci vede lei al GF VIP? (ride, ndr) Io non sono né vip, né famoso: sono Giorgio Manetti, come sono sempre stato, e basta. sono piuttosto bilanciato su questo: la popolarità non mi ha mai dato alla testa, né mi ha cambiato. La televisione mi ha offerto una Grande vetrina e per questo sono grato a Maria (De Filippi, ndr) perché ne è stata l’artefice, ma non faccio il personaggio. Se i vip sono a Formentera, io vado da un’altra parte". ...

Grande Fratello Vip 3/ Anticipazioni e cast : concorrenti al completo? Tutti gli indizi : Grande Fratello Vip 3, ecco tutte le ultime Anticipazioni sul cast ed i potenziali concorrenti in gioco: Tutti gli indizi in attesa delle news ufficiali che arriveranno a breve.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 06:30:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella fuori dal cast del Grande Fratello Vip : Uomini e Donne: Sara Affi Fella non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip Ebbene si, tra i nomi riportati da TvBlog degli ormai ufficiali concorrenti del Grande Fratello Vip, ecco che, misteriosamente, non appare quello di Sara Affi Fella. Per quale motivo l’ex tronista di Uomini e Donne, quasi data per certa, ora non […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella fuori dal cast del Grande Fratello Vip proviene da Gossip e Tv.

Dopo l’addio a Jesè Rodriguez - Aurah Ruiz sbarca al Grande Fratello Vip : l’ex moglie del calciatore nel reality spagnolo [GALLERY] : Aurah Ruiz parteciperà al Grande Fratello spagnolo, l’ex moglie del calciatore Jesé Rodriguez Dopo il dramma vissuto alla nascita del figlio si dedica al mondo dello spettacolo Aurah Ruiz, ex moglie di Jesé Rodriguez, parteciperà al Grande Fratello Vip spagnolo. La bellissima ex Wags lo ha annunciato su Instagram, mostrando tutto il suo entusiasmo a riguardo. Dopo la separazione dal calciatore del Paris Saint-Germain, accusato da ...