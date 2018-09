Gran Bretagna | caso Alfie Evans | nato il fratellino Thomas

Sesso - Gran Bretagna : con il boom di Tinder e Grindr aumentano le malattie : Ambulatori di Salute sessuale intasati in Inghilterra, con un record di 3,3 milioni di pazienti l’anno scorso. Un ‘boom’ provocato, come si evidenzia sul ‘Daily Mail’, dal crescente uso delle app sul telefonino per incontri sessuali ‘casuali’, come Tinder e Grindr. Ma l’aumento della domanda di assistenza sanitaria in questo settore arriva parallelamente al taglio di centinaia di milioni di ...

Giro di Gran Bretagna 2018 : fuga vincente di Cameron Meyer. Secondo posto per Alessandro Tonelli che diventa leader : L’australiano Cameron Meyer vince la seconda tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, 174 km da Cranbrook a Barnstaple. Il corridore della Mitchelton Scott ha battuto in uno sprint a due il compagno di fuga Alessandro Tonelli, che riesce però ad indossare la maglia leader. La fuga di giornata parte dopo 15 km formata da cinque corridori: Scott Davies (Team Dimension Data), Cameron Meyer (Mitchelton Scott), Erick Rowsell (Madison Genesis), Matthew ...

Pedofilia online - il governo : in Gran Bretagna almeno 80mila predatori - : I dati allarmanti, raccolti dalla polizia, sono stati riportati dal ministro dell'Interno britannico, che ora annuncia il "pugno di ferro". Il numero di immagini delle piccole vittime di abusi si è ...

Giro di Gran Bretagna 2018 - André Greipel vince la prima tappa in volata. Geraint Thomas e Chris Froome in gruppo : André Greipel ha vinto la prima tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, 175 chilometri da Pembrey Country Park a Newport. Il velocista ha saputo imporsi al termine di una bellissima volata dominata davanti a Caleb Ewan e a Fernando Gaviria. Il tedesco della Lotto-Soudal indossa ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale di una corsa che assume maggior peso per la presenza di Geraint Thomas (vincitore del Tour de France) e Chris ...

Gran Bretagna - è nato il fratellino di Alfie Evans : La famiglia Evans può festeggiare: lo scorso 8 di agosto è nato il piccolo Thomas. Pare che i genitori avessero il timore che il bambino potesse essere venuto al mondo con la stessa patologia degenerativa di Alfie. A causa di questa motivazione, la notizia sarebbe stata data in 'ritardo'. Fatto sta che la conferma della nascita, come riportato da Avvenire , è ...

Libia - escalation di violenza a Tripoli : condanna da Italia - Francia - Usa e Gran Bretagna : La speranza di una tregua, all’inizio della settimana, era svanita in poche ore: e con quella, l’apparenza di stabilità assicurata a Tripoli dal cartello di milizie “assoldato” dal...

Libia - colpo di mortaio vicino ambasciata italiana a Tripoli. Italia - Francia - Usa e Gran Bretagna : “Stop escalation violenza” : Un colpo di mortaio ha colpito sabato mattina l’Hotel Waddan, poco distante dalla sede dell’ambasciata Italiana a Tripoli, in Libia. Fonti diplomatiche hanno spiegato che l’ambasciata non è stata coinvolta nell’attacco e che il personale diplomatico Italiano è illeso. Nella capitale del Paese, che dovrebbe andare a elezioni nei prossimi mesi, sono iniziati la scorsa settimana nuovi scontri, che continuano nonostante l’accordo per il ...

Giro di Gran Bretagna 2018 - torna Chris Froome accanto a Geraint Thomas. Otto tappe affascinanti con tanti big : Non solo la Vuelta a España in questo inizio di settembre. Il calendario ciclistico internazionale presenta infatti anche il Giro di Gran Bretagna, corsa a tappe di una settimana (2-9 settembre) che per alcuni fungerà da evento di preparazione ai Mondiali di Innsbruck. L’appuntamento oltre la Manica assume parecchia importanza in questa stagione perché saranno presenti le stelle Geraint Thomas e Chris Froome, gli uomini del Team Sky reduci ...

Gran Bretagna - automobilisti bloccati per incidente : Ikea offre posti letto/ 200 persone hanno trovato riparo : Gran Bretagna, automobilisti bloccati per incidente: Ikea offre posti letto. Più di 200 persone hanno trovato riparo presso lo store della nota azienda svedese(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:52:00 GMT)

Che cos'è la Gran Bretagna? Una nazione in cento scatti : Prima di diventare un "santo laico" della Terza Repubblica, Ernest Renan – tra i maggiori esponenti del positivismo e storico del cristianesimo – nella conferenza intitolata Che cos’è una nazione, aveva osservato che l’idea di nazione,"chiara in apparenza", è "facile a essere gravemente fraintesa".

Tumori - la Gran Bretagna bacchetta l’immunoterapia Car-T : “Troppo cara” : ‘Brexit’ anche per le cure salvavita? Il giorno dopo l’approvazione europea della rivoluzionaria terapia Car-T contro alcune forme di Tumori, dall’ente di valutazione britannico, il National Institute for Health and Care Excellence (Nice), arriva una preliminare ‘bocciatura’ per axicabtagene ciloleucel (nome commerciale Yescarta*, di Gilead), a causa del suo prezzo. Si tratta della prima delle nuove ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : le scuse della Direzione Gara. “Abbiamo fatto il possibile. Apriremo un’indagine” : Il GP di Gran Bretagna continuerà a far discutere. Nell’era moderna non era mai capitato di assistere a quanto occorso ieri a Silverstone. Un’attesa lunga diverse ore e la cancellazione delle gare delle tre classi per problemi di sicurezza. Un problema tutt’altro che legato al meteo: la pioggia era sì battente, ma non così eccessiva e le difficoltà le ha create l’asfalto, rifatto di recente ma per nulla drenante. Tutti ...