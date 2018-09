Gran Bretagna | almeno 80' 000 i maniaci-predatori online

Pedofilia online - il governo : in Gran Bretagna almeno 80mila predatori - : I dati allarmanti, raccolti dalla polizia, sono stati riportati dal ministro dell'Interno britannico, che ora annuncia il "pugno di ferro". Il numero di immagini delle piccole vittime di abusi si è ...

Giro di Gran Bretagna 2018 - André Greipel vince la prima tappa in volata. Geraint Thomas e Chris Froome in gruppo : André Greipel ha vinto la prima tappa del Giro di Gran Bretagna 2018, 175 chilometri da Pembrey Country Park a Newport. Il velocista ha saputo imporsi al termine di una bellissima volata dominata davanti a Caleb Ewan e a Fernando Gaviria. Il tedesco della Lotto-Soudal indossa ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale di una corsa che assume maggior peso per la presenza di Geraint Thomas (vincitore del Tour de France) e Chris ...

Gran Bretagna - è nato il fratellino di Alfie Evans : La famiglia Evans può festeggiare: lo scorso 8 di agosto è nato il piccolo Thomas. Pare che i genitori avessero il timore che il bambino potesse essere venuto al mondo con la stessa patologia degenerativa di Alfie. A causa di questa motivazione, la notizia sarebbe stata data in 'ritardo'. Fatto sta che la conferma della nascita, come riportato da Avvenire , è ...

Libia - escalation di violenza a Tripoli : condanna da Italia - Francia - Usa e Gran Bretagna : La speranza di una tregua, all’inizio della settimana, era svanita in poche ore: e con quella, l’apparenza di stabilità assicurata a Tripoli dal cartello di milizie “assoldato” dal...

Libia - colpo di mortaio vicino ambasciata italiana a Tripoli. Italia - Francia - Usa e Gran Bretagna : “Stop escalation violenza” : Un colpo di mortaio ha colpito sabato mattina l’Hotel Waddan, poco distante dalla sede dell’ambasciata Italiana a Tripoli, in Libia. Fonti diplomatiche hanno spiegato che l’ambasciata non è stata coinvolta nell’attacco e che il personale diplomatico Italiano è illeso. Nella capitale del Paese, che dovrebbe andare a elezioni nei prossimi mesi, sono iniziati la scorsa settimana nuovi scontri, che continuano nonostante l’accordo per il ...

Giro di Gran Bretagna 2018 - torna Chris Froome accanto a Geraint Thomas. Otto tappe affascinanti con tanti big : Non solo la Vuelta a España in questo inizio di settembre. Il calendario ciclistico internazionale presenta infatti anche il Giro di Gran Bretagna, corsa a tappe di una settimana (2-9 settembre) che per alcuni fungerà da evento di preparazione ai Mondiali di Innsbruck. L’appuntamento oltre la Manica assume parecchia importanza in questa stagione perché saranno presenti le stelle Geraint Thomas e Chris Froome, gli uomini del Team Sky reduci ...

Gran Bretagna - automobilisti bloccati per incidente : Ikea offre posti letto/ 200 persone hanno trovato riparo : Gran Bretagna, automobilisti bloccati per incidente: Ikea offre posti letto. Più di 200 persone hanno trovato riparo presso lo store della nota azienda svedese(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:52:00 GMT)

Che cos'è la Gran Bretagna? Una nazione in cento scatti : Prima di diventare un "santo laico" della Terza Repubblica, Ernest Renan – tra i maggiori esponenti del positivismo e storico del cristianesimo – nella conferenza intitolata Che cos’è una nazione, aveva osservato che l’idea di nazione,"chiara in apparenza", è "facile a essere gravemente fraintesa".

Per la pillola dell'amore 19 morti in Gran Bretagna nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tumori - la Gran Bretagna bacchetta l’immunoterapia Car-T : “Troppo cara” : ‘Brexit’ anche per le cure salvavita? Il giorno dopo l’approvazione europea della rivoluzionaria terapia Car-T contro alcune forme di Tumori, dall’ente di valutazione britannico, il National Institute for Health and Care Excellence (Nice), arriva una preliminare ‘bocciatura’ per axicabtagene ciloleucel (nome commerciale Yescarta*, di Gilead), a causa del suo prezzo. Si tratta della prima delle nuove ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : le scuse della Direzione Gara. “Abbiamo fatto il possibile. Apriremo un’indagine” : Il GP di Gran Bretagna continuerà a far discutere. Nell’era moderna non era mai capitato di assistere a quanto occorso ieri a Silverstone. Un’attesa lunga diverse ore e la cancellazione delle gare delle tre classi per problemi di sicurezza. Un problema tutt’altro che legato al meteo: la pioggia era sì battente, ma non così eccessiva e le difficoltà le ha create l’asfalto, rifatto di recente ma per nulla drenante. Tutti ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : a Silverstone non si corre e l’organizzazione è sotto accusa. Solo Marc Marquez può sorridere : Parlare di una domenica come tutte le altre non è proprio il caso. Quanto avvenuto a Silverstone (Gran Bretagna) è una pagina nera per l’organizzazione del Motomondiale e resterà una macchia indelebile sulla gestione del Circus delle due ruote. Dopo quasi cinque ore di attesa, tra rinvii e speranze, il GP delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3 è stato cancellato. Nel corso di una riunione straordinaria della Safety Commission, dove i piloti ...

Equitazione - FEI Nations Cup completo 2018 : Francia imbattibile! In trionfo anche a Millstreet davanti a Gran Bretagna e Irlanda : La Francia continua a dominare nella FEI Nations Cup 2018 di completo. Il team transalpino ha trionfato anche a Millstreet, in Irlanda, nella sesta tappa della competizione, ipotecando di fatto la vittoria finale con il quarto successo in altrettante gare a cui ha preso parte. Con un campo partenti non molto competitivo, la Francia ha potuto persino fare a meno del suo fuoriclasse Maxime Livio, portando a casa un’altra vittoria grazie alla ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Gran Bretagna vittoriosa tra gli uomini - Olanda tra le donne. Italia maschile undicesima : Si sono conclusi da poche ore i Mondiali di Basket in carrozzina 2018 ad Amburgo. Doppia finale per la Gran Bretagna, che però non è riuscita a fare doppietta: se tra gli uomini la nazionale britannica ha prevalso su quella degli Stati Uniti, tra le donne si è dovuta arrendere all’Olanda. In campo maschile, l’Italia ha concluso la sua rassegna iridata all’11° posto. La finale femminile è stata praticamente tutta di marca ...