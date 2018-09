Governo in crisi | riecco Di Battista Carta 5 stelle per il voto anticipato

Governo - Mentana : “Lega? Non vuole staccare la spina. Una crisi in questo momento sarebbe una fallimento per tutti” : “Non penso che la Lega voglia far saltare il banco, una crisi di Governo in questo momento sarebbe un fallimento per entrambe le forze contraenti”. A margine del dibattito dedicato all’informazione, Enrico Mentana, ospite alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha risposto ad alcune domande sul futuro dell’esecutivo Conte. Il direttore del TgLa7 ha escluso che ci sia una volontà della ...

Governo M5s-Lega ed Europa - perché dobbiamo preoccuparci di una possibile crisi? : A dieci anni dal crollo della Lehman Brother, i segnali di pericoli imminenti sui mercati finanziari continuano a essere ignorati. Prendiamo il caso dell’Italia. Basta fare due conti per rendersi conto che le cose vanno molto peggio di pochi anni fa, quando l’Europa è stata travolta dalla crisi del debito sovrano. Allora ci salvò Mario Draghi con un escamotage monetario, de facto la Bce si mise a stampare euro per acquistare obbligazioni di ...

CRISI DI Governo/ Un ex Dc ha fatto saltare il ribaltone Fico-Zingaretti-Mattarella : Nel momento più complicato del caso Diciotti, Salvini voleva far saltare il banco. Di Maio lo ha dissuaso, mandando all’aria i piani di qualcun altro. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 06:00:00 GMT)SCONTRO M5S-LEGA/ Sulle pensioni Conte rischia la fine di Renzi, di S. LucianoSPILLO/ Da Mieli a Soros, occhio ai "custodi" della democrazia non eletti da nessuno, di N. Berti

Governo : Bernini - soffia vento di crisi : ... - ROMA, 30 AGO - "E allora siamo già alla cabina di regia? soffiano già i venti di crisi? Il cosiddetto Governo del cambiamento ricorre alla tanto vituperata cabina di regia, una procedura politica ...

Il Governo in soccorso di Virginia Raggi. Cabina anti-crisi sui rifiuti romani al ministero dell'Ambiente : Il problema dei rifiuti a Roma è ancora lontano da una soluzione ed è il governo, secondo quanto riferisce Il Messaggero, a provare a dare una mano alla sindaca Virginia Raggi. Decreto datato 8 agosto: il ministero dell'Ambiente assume la guida di una nuova Cabina di regia anti-crisi.Come funzionerà e quali compiti avrà la Cabina di regia?"Sarà coordinata dal ministro in persona e metterà insieme Comune, ...

Rifiuti - Governo in campo per l'emergenza a Roma : dall'Ambiente 'cabina di regia' anti-crisi : Dai bidoni della spazzatura continuano a tracimare sacchetti perfino in queste settimane, perfino in estate, quando in genere le strade di Roma si svuotano e i pochi impianti che lavorano il pattume ...

Il Governo teme un attacco finanziario contro l'Italia. L'ipotesi shock di Savona per affrontare la crisi : Sui mercati finanziari cresce il nervosismo nei confronti dell'Italia. Ad agosto lo spread è tornato a salire e prosegue la fuga dei grandi investitori stranieri da Bot e Btp. Il problema è ...

Turchia - Erdogan-Macron : "stabilità economica conta"/ Ultime notizie - crisi : Governo rassicura investitori : Turchia, telefonata tra Erdogan e Macron: "stabilità economica conta". Intanto il ministro turco Albayrak ha fatto sapere le intenzioni del governo per combattere la crisi.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Grillo punge il Governo : "In questi tempi di crisi ?l'ombra costa un euro" : Beppe Grillo torna a fare quello che più gli riesce meglio: il comico. Così dopo il video nel quale prende in giro Matteo Salvini e la sua stretta sui migranti, il garante del Movimento Cinque Stelle torna all'attacco.Come? Con un video pubblicato sulla sua pagina di Facebook. Il filmato è muto, forse per evitare di criticare troppo il governo, ma mostra Beppe Grillo mentre chiede una sorta di "tassa" per poter mettere i piedi all'ombra, "ombra ...

Pd - Boccia : “A fine settembre scoppierà crisi Governo M5s-Lega. Dobbiamo dialogare coi 5 Stelle - sono i più affini a noi” : “governo Lega-M5s? Secondo me, il momento della verità arriverà con la legge di bilancio. Sicuramente nell’esecutivo ci sono due idee diverse di società tra Lega e M5s e io punterei più a rompere quel fronte anziché a sommare quelle due posizioni”. sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), suscitando il dissenso del direttore de Il Dubbio, Piero Sansonetti, che parla di ...

Romania in piazza contro la corruzione : in migliaia rientrano dall’estero. Ed è crisi istituzionale Governo-capo dello Stato : In migliaia sono rientrati a Bucarest dall’estero solo per scendere in piazza, assieme ai loro connazionali. Perché il licenziamento da parte dell’esecutivo, avallato dalla Corte Costituzionale, della procuratrice anticorruzione Laura Codruta Kovesi, simbolo della lotta alle tangenti, è Stato percepito come la volontà della classe politica di proteggersi dalle indagini. Ma quando la polizia si è ritrovata in piazza tra i ...

Giovanni Tria - l'aumento dell'Iva può far saltare il Governo : verso la crisi? : Cornuti e mazziati. Finirà che aumenterà l'Iva e salterà la Flat tax, o si farà solo un po'. Con il suo procedere chieto, il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta lasciando passare ogni giorno di più l'idea che l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto sia improrogabile. Gli organismi internazionali, dal Fondo Monetario all'Ocse, da ...